승계 목적 아니라는 명인제약 40년만에 상장 추진…왜?

명인제약이 창립 40년 만에 상장을 추진하는 가운데, 일각에서 제기된, 이른바 승계 목적용 상장에 대해 사실과 다르다고 일축했다.
이행명 회장은 15일 기업공개(IPO)에서 “인재 확보 및 글로벌 진출을 위해 상장을 추진하며, 승계 연계는 사실과 다르다”라고 밝혔다. 회사는 IPO를 통해 340만 주를 공모한다. 공모가 산정을 위한 비교 기업은 종근당‧보령‧한국유나이티드 등이다.
희망 공모가는 주당 평가가액 8만5천804원에 할인율 47.6%~32.4%를 적용한 4만 5천 원~5만 8천 원으로 결정됐다. 이에 따른 예상 시가총액은 6천570억 원~8천468억 원이다. 일반 청약은 오는 18일~19일 진행된다. 대표 주관사는 KB증권. 상장 예정일은 내달 1일이다.
이행명 회장은 “대주주 지분이 충분해 승계 이유라면 상장할 이유가 없다”라면서 4년 내 전문경영인 체제로 전환하겠다고 밝혔다. 실제 이 회장은 66.32% 지분을 소유하고 있다. 자녀들이 가진 지분율은 이자영씨가 10.45%, 이선영씨는 10.09%다.
아울러 이 회장은 “글로벌 파트너십에서 상장사가 아니란 점 때문에 애로가 있었다”라며 인재 영입 어려움도 상장을 추진하게 된 배경이라고 덧붙였다.
한편, 1985년 설립된 명인제약은 이가탄F와 메이킨Q 등 일반의약품을 비롯해 중추신경계 전문의약품 200여 종을 보유하고 있다. 지난해 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2천694억 원, 928억 원 등이다.