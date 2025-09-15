승계 목적 아니라는 명인제약 40년만에 상장 추진…왜?

명인제약이 창립 40년 만에 상장을 추진하는 가운데, 일각에서 제기된, 이른바 승계 목적용 상장에 대해 사실과 다르다고 일축했다.

이행명 회장은 15일 기업공개(IPO)에서 “인재 확보 및 글로벌 진출을 위해 상장을 추진하며, 승계 연계는 사실과 다르다”라고 밝혔다. 회사는 IPO를 통해 340만 주를 공모한다. 공모가 산정을 위한 비교 기업은 종근당‧보령‧한국유나이티드 등이다.

명인제약 서울 서초동 본사

희망 공모가는 주당 평가가액 8만5천804원에 할인율 47.6%~32.4%를 적용한 4만 5천 원~5만 8천 원으로 결정됐다. 이에 따른 예상 시가총액은 6천570억 원~8천468억 원이다. 일반 청약은 오는 18일~19일 진행된다. 대표 주관사는 KB증권. 상장 예정일은 내달 1일이다.

이행명 회장은 “대주주 지분이 충분해 승계 이유라면 상장할 이유가 없다”라면서 4년 내 전문경영인 체제로 전환하겠다고 밝혔다. 실제 이 회장은 66.32% 지분을 소유하고 있다. 자녀들이 가진 지분율은 이자영씨가 10.45%, 이선영씨는 10.09%다.

아울러 이 회장은 “글로벌 파트너십에서 상장사가 아니란 점 때문에 애로가 있었다”라며 인재 영입 어려움도 상장을 추진하게 된 배경이라고 덧붙였다.

한편, 1985년 설립된 명인제약은 이가탄F와 메이킨Q 등 일반의약품을 비롯해 중추신경계 전문의약품 200여 종을 보유하고 있다. 지난해 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2천694억 원, 928억 원 등이다.