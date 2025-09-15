"혹시 UFO?"…칠레서 포착된 이상한 불빛

칠레 파타고니아 지역에서 정체불명의 강렬한 빛이 카메라에 포착돼 화제가 되고 있다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

보도에 따르면 칠레 마가야네스 대학(UMAG) 팟캐스트에서 생물학자 알레한드로 쿠쉬는 지난 달 "공공 도로에서 꽤 멀리 떨어진 초원 가장자리에 설치된 카메라에 설명할 수 없는 빛들이 나타났다”며, "처음에는 멀리서 있던 빛들이 점점 다가와 카메라 앞에 머물며 눈부신 광채를 냈고, 마치 아래로 내려가는 듯한 움직임을 보였다”고 밝혔다.

이번 현상은 지난 1월 21일 처음 관측된 것으로 알려졌다.

지난 1월 파타고니아의 야생동물 카메라에 설명할 수 없는 빛이 포착됐다. (출처=로드리고 브라보 가리도)

퀴쉬는 칠레 최남단 파타고니아 대륙과 티에라델푸에고 지역에 65개의 카메라 트랩을 설치해 육상 동물을 기록하는 ‘퍼블릭 베이스라인(Public Baseline)’ 프로젝트의 책임자 중 한 명이다. 이 프로젝트는 2023년 11월 시작된 이후, 지금까지 최소 36만5천 장의 사진과 영상을 수집했는데, 이 현상이 담긴 것은 단 3장 뿐이다.

전문가들 “현재로서는 설명 불가”

이번 현상에 대해 거미류가 카메라 렌즈에 가까이 접근했을 가능성부터 드물게 관찰되는 짧은 수명의 플라즈마 형태인 ‘플라스모이드(plasmoid)’ 현상까지 다양한 추측이 제기됐다. 플라스모이드는 미세한 플라스마 흐름이 빠르게 형성됐다 붕괴되는 현상으로, ‘구형 번개’ 또는 구상섬전(球狀閃電·ball lightning)’의 원인으로도 거론된다. 하지만, 전문가들은 “현재로서는 확실한 설명이 없다”고 입을 모았다.

출처=로드리고 브라보 가리도

UMAG 환경연구그룹(GEA) 연구원이자 프로젝트 참여자 호드리고 브라보는 “이번 관측이 특별한 이유는 과학적 연구 프로젝트의 일환으로 기록된 사례이기 때문”이라며, “카메라 트랩은 엄격한 프로토콜에 따라 운용되며, 적외선 시스템, 모션 센서 등 다양한 기능이 갖춰 사람 개입이나 조작할 가능성이 전혀 없다”고 덧붙였다.

미확인 비행현상 가능성 많아

한 가지 가능성은 이 불빛이 미확인 비행현상(UAP)일 가능성이다. 그는 이 불빛이 미국 국방부가 공개했던 UAP 영상들과 유사한 특징이 있다고 덧붙였다. 실제로 대부분의 UAP 목격 사례들은 확인이나 설명이 어렵지만, 정찰 드론이나 새, 기상용 관측 풍선 등이 흔히 거론된다.

UMAG는 촬영된 자료를 칠레 방송국의 UFO 관련 프로그램 진행자 프레디 알렉시스에 보냈다. 알렉시스는 이 자료를 바탕으로 빛의 궤적과 분광 분석, 지형 분석을 포함한 보고서를 작성했는데, 영상 속에는 단 하나의 발광체만 존재하며, 다른 빛은 카메라 렌즈 내부 반사로 보인다고 결론지었다.

출처=로드리고 브라보 가리도

그는, 또 이 빛이 플라스모이드일 가능성을 제기하며 대표 사례로 구형 번개를 들었다. 하지만, “당시 기온은 약 8도였고 전기 폭풍은 없었다"라며, "구형 번개가 발생할 만한 대기 조건이 아니었다”고 밝혔다. 알렉시스는 만약 이 빛이 멀리 떨어진 비행 물체라고 가정할 경우 시속 947km의 속도로 움직였을 것이라고 계산했다.

곤충의 장난일까?

한편, 칠레 라 세레나 UFO(미확인비행물체) 박물관은 이 현상이 거미나 나방이 실수로 카메라 센서를 작동시켰을 가능성을 제기했다. 첫 번째 사진에서 곤충이나 거미류로 보이는 것이 이미지 가장자리에 나타났기 때문이다. 하지만, 이후 사진에서는 곤충이 보이지 않는다.

박물관 측은 “곤충이 카메라를 작동시켰을 가능성이 있지만, 이는 왜 사진이 찍혔는지에 대한 설명일 뿐 왜 밝고 덩어리 같은 빛이 나타나는지에 대한 설명은 아니다”고 밝혔다.

관련기사

라 세레나 UFO 박물관 크리스티안 리포 관장은 “카메라 트랩이 곤충, 레이저 또는 기타 자극으로 인한 오탐(false positive)을 최소화하도록 설계됐다”며, "두 가지 다른 현상이 있을 수 있다. 하나는 카메라를 작동시킨 자연적 현상이고, 다른 하나는 아직 설명되지 않은 빛 현상"이라고 설명했다. 리포는 현재까지 "원인을 찾지 못했다"고 밝혔다.

라 세레나 UFO 박물관 연구진들은 해당 지역에서 현장 조사를 직접 수행하여 추가 데이터를 수집하고 지형, 조명 조건, 환경적 요인 등 다른 현지 변수를 분석할 계획이다.