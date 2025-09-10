[영상] 美 청문회서 UFO 영상 공개…"미사일 공격에도 끄덕없었다”

미국 공화당 소속 하원의원이 하원 감독위원회 청문회에서 미확인비행물체(UFO) 영상을 공개해 파문이 일고 있다. ABC뉴스, 뉴욕포스트 등 외신들이 9일(현지시간) 관련 소식을 보도했다.

미주리주 출신 공화당 소속 에릭 버리슨 하원의원은 미확인 이상현상(UAP) 청문회에서 ‘MQ-9 리퍼 드론’이 촬영했다고 주장하는 영상을 공개했다. 해당 영상에는 바다 위를 비행하는 UFO를 향해 미사일로 추정되는 무기가 발사되는 모습이 담겼다.

지난해 10월 예멘 해안에서 미국 MQ-9 드론이 헬파이어 미사일로 추정되는 무기(왼쪽에서 날아오는 물체)를 중앙의 미확인비행물체에 발사하는 모습. (영상=에릭 버리슨 미 하원의원 엑스@RepEricBurlison)

이 영상은 2024년 10월 30일 예멘 해안에서 촬영된 것으로 알려졌다. MQ-9 드론에서 발사된 헬파이어 미사일이 공중에 떠 있는 빛나는 구체에 명중했지만, 구체는 폭발하지 않고 그대로 비행을 이어갔다. 미사일이 오히려 튕겨나가며 UFO는 기존 경로를 유지한 채 계속 이동하는 모습이 포착됐다.

버리슨 의원은 “영상 속 물체가 무엇인지에 대해 추측하지 않겠다”면서도, “왜 우리는 이 정보를 계속해서 접할 수 없는가?"라고 의문을 제기했다.

사진=에릭 버리슨 미 하원의원

UFO 전문가 조지 냅은 청문회에서 "의회도, 대중도 볼 수 없는 이런 종류의 영상이 별도의 서버에 보관돼 있다"고 주장했다.

미 국방부 관계자는 해당 영상의 진위 여부, 촬영 장소, 시간 등을 묻는 질문에 "제공할 정보가 없다"고 밝혔고 국방부 대변인도 "드릴 말씀이 없다"고 답했다.

청문회에서는 전직 공군 인사들의 추가 증언도 이어졌다. 전직 공군 군사 경찰 제프리 누세텔리는 캘리포니아주 반덴버그 공군 기지에서 근무하던 시절 “축구장 크기의 직사각형 UFO와 거대하고 붉은색으로 빛나는 사각형을 목격했다”고 증언했다.

또 다른 전직 공군 출신 딜런 보랜드는 2012년 여름 버지니아주 랭글리 공군 기지에서 거대한 삼각형 UFO를 직접 목격했다고 증언했다. 그는 "새벽 1시 30분쯤, 기지 내 NASA 격납고 근처에서 약 30m 크기의 정삼각형이 이륙하는 것을 봤다"며, "저는 몇 분간 비행체 아래에 있었는데, 소리나, 바람, 진동 없이 몇 초만에 상업용 제트기 수준으로 빠르게 상승했다"고 밝혔다.