[인사] 보건복지부

인사입력 :2025/09/15 09:06

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲인사과장 박창규 ▲국민연금정책과장 전명숙 ▲노인정책과장 임대식

◇과장급 파견 ▲행정안전부 스마트복지안전공동체추진단 박재찬

보건복지부

