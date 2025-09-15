ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 보건복지부
인사
입력 :2025/09/15 09:06
김양균 기자
◇과장급 전보 ▲인사과장 박창규 ▲국민연금정책과장 전명숙 ▲노인정책과장 임대식
◇과장급 파견 ▲행정안전부 스마트복지안전공동체추진단 박재찬
김양균 기자
angel@zdnet.co.kr
보건복지부
