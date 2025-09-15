한림대성심병원, 간암·위암·소아심장·재활 분야 권위자 대거 영입

한림대성심병원이 간암·위암·소아심장·재활 분야 의료진 5명을 영입했다.

이번에 합류한 의료진들은 ▲유병철 소화기내과 교수 ▲진선미 소아청소년과 교수 ▲김병식·김희성 외과 교수 ▲재활의학 이준희 교수 등이다.

우선 간질환 권위자인 유병철 소화기내과 교수는 대한간학회 이사장을 역임했으며, 삼성서울병원 암센터장, 건국대학교 의과전문대학원장을 거쳐 현재 한국간재단 이사장으로 활동하고 있다. 간암‧간경변‧간염‧지방간 등 간질환 전반에 대한 풍부한 임상 경험을 보유하고 있다.

사진=한림대의료원

또 소아심장 세부전문의 진선미 소아청소년과 교수는 서울대의대를 졸업하고 서울대병원에서 소아청소년과 전공의 및 소아심장 전임의 과정을 수료했다. 소아심장질환 분야를 전문으로 진료한다.

국내 위암 치료 권위자인 김병식 외과 교수는 대한위암학회장을 역임한 인물. 서울대의대를 졸업하고, 서울아산병원에서 부원장 및 외과 과장으로 재직했다. 국내 최다 복강경 체내문합 위암 수술 기록을 보유하고 있다.

복강경·로봇수술 권위자인 김희성 외과 교수는 서울아산병원에서 20여 년간 위장관외과 분야에서 활동했다. 위암‧비만대사질환‧위장관 점막하종양 등 여러 위장관 질환을 진료한다.

마지막으로 이준희 재활의학과 교수는 근골격계 통증 재활, 심장호흡 재활, 중환자 재활 분야 전문가. 로봇재활도 시행 중이며 현재 대한임상통증학회, 대한심장호흡재활의학회, 대한중환자재활학회 등에서 활동을 펴고 있다.

김형수 한림대성심병원장은 “각 분야 최고 권위자 영입으로 의료서비스의 질이 향상될 것”이라며 “지속적인 우수 의료진 영입과 최첨단 의료 장비 도입으로 환자 만족도 향상에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.