[미장브리핑] 16~17일 美 9월 FOMC 주목…금리 인하 지배적

▲16~17일(현지시간) 미국 연방준비제도(연준) 공개시장위원회(FOMC) 열려. 0.25%p 인하가 단행될 것이라는 의견이 지배적. 최근 고용 둔화, 전문가 전망에 부합하는 결정으로 시장 변동성 확대를 줄일 것이라는 관측.

일부 위원들은 공개적으로 금리 인하에 반대 의사를 피력할 것으로 보여. 서비스 부문을 포함해 전반적으로 물가 상승이 여전히 진행되고 있다는 점을 주의해야 한다는 주장도 나올 것으로 예측. 또 도널드 트럼프 미국 대통령의 의지를 고려해 0.50%p 인하 해야 한다는 의견도 나올 것이라는 견해도.

▲시장에서는 9월 FOMC 이후 금리 전망에 더욱 많은 관심을 나타낼 것으로 보이는데, 점도표가 올해 및 내년 각각 2회의 금리 인하 신호를 보낼 것으로 내다봐. CME 페드 워치 툴은 2026년말까지 총 5회(올해 9·10·12월, 내년 3·6월 각 0.25%p씩) 금리 인하를 예상.

(사진=이미지투데이)

제롬 파월 연준의장의 경우 기자회견에허 향후 균형 잡힌 접근을 시도할 것이라는 중립적인 시각을 피력하고, 고용 둔화 및 물가 상승이라는 경제 여건을 주된 이유로 금리 인하 근거로 제시할 것으로 분석.

▲스콧 베센트 미국 재무부 장관 이번 주 스페인에서 중국 허리펑 부총리와 무역·경제·안보 등과 관련해 고위급 회담을 가질 예정이라고 발표. 일부 언론은 양국 정상회담을 위한 외교 접촉이 활발한 가운데 이번 회담이 열린다는 점에서 주목해야 하며 실제로 양국 정상회담을 촉진시킬 수 있다고 봐.

중국 상무부는 미국산 일부 반도체(아날로그칩)에 대한 반덤핑 조사 착수를 결정. 미국이 자국산 집적회로에 대해 내린 조치의 차별 여부도 조사할 것이라고 말해.