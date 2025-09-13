캐롯손보, 10월부터 한화손보로 흡수 합병

한화손해보험이 캐롯손해보험을 10월 1일을 기일로 인수함에 따라, 캐롯손해보험이 대고객 안내를 진행하고 있다.

13일 캐롯손해보험은 보험 계약자나 애플리케이션(앱)·웹을 통한 가입자에게 캐롯손해보험은 한화손해보험으로 흡수합병되며 개인 및 신용정보는 한화손해보험으로 이전된다고 밝혔다.

캐롯손해보험 측은 "고객 계약도 그대로 한화손해보험으로 이전되며, 10월 1일부터는 한화손해보험으로 보험금 청구 등을 진행하면 된다"고 설명했다.

(사진=캐롯손해보험)

캐롯손해보험은 2019년 5월 한화손해보험·티맵모빌리티·현대자동차 등과 지분 투자로 설립됐다. 하지만 캐롯손해보험이 지속적인 적자를 면치 못하면서 한화손해보험이 캐롯손해보험의 지분을 사들이고 인수 합병을 결정했다. 2024년 기준 한화손해보험이 보유했던 캐롯손해보험 지분은 59.3%에서 98.3%로 확대됐다. 취득 금액은 4천890억여원이다.

캐롯손해보험의 주요 취급 상품이 자동차 보험이었기 때문에 한화손해보험과 시너지를 낼 수 있을지 손해보험업계는 주목하고 있다. 2024년 기준 캐롯손해보험의 자동차 보험 부채는 1천479억원이며, 일반 상품 보험 부채는 397억여원이다.

아직까지 인수 합병에 따른 조직 개편은 확정된 것이 없다. 한화손해보험의 자동차 보험 관련 부서 안에 녹아들지 캐롯손해보험의 자동차 보험 부문을 그대로 존치할지는 미지수다.