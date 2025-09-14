쿠팡, 추석맞이 ‘식품 빅세일’ 개최…최대 60% 할인

쿠팡은 다가오는 한가위를 맞아 ‘추석맞이 식품 빅세일’을 열고 내달 5일까지 1만4천여개 먹거리를 최대 60% 할인한다고 14일 밝혔다.

정육·과일·수산 등의 ‘신선식품’ 선물세트는 오는 25일까지 사전예약 가능하며, 내달 1일~3일 중 선택한 일자에 배송된다. ▲농협안심한우 ▲프레샤인 ▲설로인 ▲삼원가든 등 20여개 브랜드가 참여해 행사카드 결제 시 최대 53% 할인 혜택을 제공한다. 일정 금액 이상 구매 시 적용 가능한 최대 4만5천원 할인 쿠폰도 받을 수 있다. ▲농협안심한우 1등급 채반 ▲프레샤인 GAP 인증 당도선별 사과 ▲아라보감 명품전복 ▲다복 사과+배 혼합 등이 대표 선물세트다.

▲통조림 ▲오일 ▲견과 ▲차 등의 ‘가공식품’ 선물세트 사전예약은 오는 19일까지 진행하고 25일부터 순차 배송된다. ▲청정원 ▲동원 ▲오설록 등 25여개 브랜드 선물세트를 행사카드 결제 시 최대 51% 할인 받을 수 있다. 대표 선물세트로는 ▲동원참치 M18호 ▲청정원 행복 셀렉션호 ▲오설록 티 에디션 허브 피라미드 티백 ▲오트리 고메넛츠 등을 준비했다.

(사진=쿠팡)

프리미엄 라인업으로는 ▲설로인 한우 1++등급 플래티넘 S10 ▲모노그램 모노바리에탈 기프트 ▲잇츠앤 올리브오일 발사믹 등이 마련됐다.

이와 함께 명절 수요가 높은 홍삼과 건강식품 등 1만4천여개의 추석 먹거리도 내달 5일까지 최대 60% 할인 판매한다. ▲정관장 ▲종근당 ▲청정원 등 1천800여개 브랜드의 식품을 ▲명절 대표선물 추천 ▲가격대별 추천 ▲브랜드 감사세일 ▲명절 알뜰 장보기 등 다양한 테마관을 통해 선보인다. 대표상품으로는 정관장 에브리타임 샷 스트롱을 준비했다.

쿠팡 관계자는 “추석 선물세트 사전예약을 통해 고객들이 인기 선물세트를 합리적인 가격에 미리 준비할 수 있도록 했다”고 말했다.