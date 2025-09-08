11번가가 한 달여 남은 한가위를 앞두고 8일부터 14일까지 ‘미리 준비하는 정성 가득 추석 선물’ 기획전을 실시, 명절 인기 선물세트 사전판매를 시작한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 ▲신선식품(한우·과일·수산물 등) ▲가공식품(통조림·오일·한과·견과 등) ▲건강기능식품(홍삼·영양제·프로바이오틱스 등) 등 11번가 상품기획자(MD)가 엄선한 카테고리별 명절 선물세트를 온라인 최저가 수준에 선보인다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “최장 열흘에 달하는 긴 추석 연휴로 모임이나 여행 일정이 늘어나면서, 추석 선물을 일찍 준비하려는 수요가 더욱 증가할 것으로 보인다”며 “’얼리버드 쇼퍼’들을 겨냥한 이번 행사가 명절 스테디셀러를 미리 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

11번가, 추석 선물세트 사전판매 시작

먼저 다채로운 신선식품 선물세트를 앞세웠다. 1++등급 한우 등심 등으로 구성된 ‘미쓰하누 시그니처 2호’(1kg, 18만7천원), 평균 당도 14브릭스의 ‘아침햇살 청송사과 선물 1호’(4kg 특대과, 7만9천원대), 30cm 내외 대형 크기의 ‘훈훈수산 킹 블랙타이거 선물세트 1호’(1kg, 6만4천원대) 등 프리미엄 제품부터, ‘광림상회 1등급 소고기 금강세트’(1kg, 6만9천원대), ‘제스프리 골드키위’(2.5kg, 2만6천원대) 등 실속형 상품까지 다양한 가격대와 구성을 준비했다.

명절을 대표하는 인기 브랜드들의 가공식품, 건강기능식품들도 한자리에 모았다. 전용 쇼핑백이 포함된 ‘CJ 스팸 선물세트 11호’(11개입, 3만6천원대), ‘동원참치 O-15호 선물세트’(15개입, 2만6천원대)를 비롯해 보자기 선물포장이 제공되는 ‘정관장 에브리타임 소프트’(10mlx30포, 6만5천원대) 등 인기 베스트셀러들을 할인가에 판매한다.

여기에 ▲고객이 원하는 날짜에 맞춰 발송되는 ‘지정일 발송 상품’(자연산 돌문어, 상주 햇 반건시, 나주 배 등) ▲2개 이상 구매 시 추가 할인·증정을 제공하는 ‘다다익선 선물’(생활용품, 한과 선물세트 등) ▲대량 구매 시 동일 상품을 무료로 증정하는 ‘대량 구매 상품’(참기름, 유기농 식초, 영양제 등) 등 추가적인 쇼핑 혜택을 제공하는 상품들도 큐레이션해 추천한다.

11번가는 이번 사전판매 행사에 이어, 오는 15일부터 30일까지 추석맞이 대규모 할인 프로모션을 진행한다. 국내외 인기 브랜드 및 입점 판매자들과 협업한 특가 선물 상품부터, 명절 기간 필요한 먹거리, 제수용품, 생활용품까지 폭넓은 상품군을 풍성한 쇼핑혜택으로 선보일 계획이다.