CJ온스타일, 추석 기획전 진행..."숏츠로 명절 쇼핑 즐기세요"

CJ온스타일은 오는 9월 28일까지 추석 명절 기획전 '강력한 추석 혜택(강.추.혜)'를 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 프로모션은 숏츠 중심으로 쉽고 재미있게 선물을 고를 수 있도록 기획됐으며, 이에 맞춰 약 30편의 숏츠가 순차적으로 공개된다.

이번 숏츠에는 CJ온스타일 대표 셀럽 IP를 대거 활용했다. 강주은의 ‘에바솔로 키친툴’, 소이현의 ‘세포랩 에센스’, 브라이언의 ‘설화수’처럼 셀럽들이 실제 애정템을 릴레이로 추천한다. 유인나는 ‘로마’, 기은세는 ‘핀일로’를 지인 선물템으로 제안하며, 쇼호스트와 인플루언서들은 갈비·과일세트 등 실속 상품을 소개한다. 또한 임직원들은 전통 선물과 트렌디 아이템을 주제로 토론을 펼쳐 색다른 재미를 더한다. 관련 숏츠는 CJ온스타일 모바일 앱에서 즐길 수 있다.

모바일·TV 라이브 방송에서도 다양한 추석 선물을 선보인다. 모바일 라이브 방송에서는 16일 오후 9시 '브티나는생활'에서 명절 여행족의 필수템인 ‘내셔널지오그래픽 캐리어’를, 22일 오후 8시 50분 '겟잇뷰티'에서 콜라겐 마스크 ‘아로셀’을 소개한다. 또한 22일과 28일 오후 8시에는 CJ온스타일 식품 전문관 ‘맛있는가’가 명절 식품 등을 제안한다.

TV 라이브 방송에서는 10일 '최화정쇼'에서 주방의 감각과 실용성을 동시에 살려줄 ‘드림팜 키친툴’과 ‘바오먼트 나이프’를 비롯해 건강 루틴을 챙겨줄 ‘오하루 견과’, 구강 유산균을 함유한 ‘자일리톨 스톤’을 소개한다. 이외에도 ‘바삭 김부각’, ‘바디프랜드 안마의자’ 등 다양한 상품이 준비돼 있다.

소비자 혜택도 강화했다. 먼저 전 고객을 대상으로 ‘릴레이 쿠폰’ 기획전을 진행한다. 앱에서 일정 금액 이상 구매한 고객은 행사 누적 구매액에 따라 5천원·6천원·7천원 할인 쿠폰을 순차적으로 받을 수 있다. 이와 함께 숏츠 시청, 선물하기관 방문 등으로 참여하는 ‘스탬프 챌린지’를 통해 최대 4만원 상당의 적립금을 제공하며, ‘추석 추천딜 단 하루 특가’에서는 추천 상품을 하루 동안 10% 적립 혜택으로 만나볼 수 있다.

CJ온스타일은 빠른 배송 서비스를 하나로 통합한 신규 브랜드 ‘바로도착’을 추석 명절 상품에도 적용, 연휴에도 한층 더 편리한 쇼핑 경험을 제공한다. 수도권 일부 지역에 한해 배송 마감은 10월 5일 오후 1시까지이며, 바로도착 대상 상품에 한한다. ‘바로도착’은 기존 ‘오늘도착’, ‘새벽도착’, ‘내일도착’, ‘주말도착’ 등 다양한 배송 옵션을 통합한 CJ온스타일만의 고유 배송 브랜드다.

CJ온스타일 관계자는 “짧은 영상 콘텐츠를 통해 선물을 발견하는 과정 자체가 즐거움이 되도록 기획했다”며 “모바일과 TV 라이브, 그리고 숏츠 중심의 새로운 콘텐츠를 통해 고객들이 보다 직관적이고 재미있게 추석 선물세트를 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.