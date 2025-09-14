신세계百, 추석 선물 본 판매…프리미엄으로 공략

신세계백화점이 오는 16일부터 다음 달 4일까지 전국 13개 점포에 추석선물 특판 매장을 열고 선물세트 본 판매에 나선다고 14일 밝혔다.

신세계백화점에 따르면 지난달부터 시작된 추석 선물세트 사전예약은 전년 추석 대비 80%이상 매출이 상승했다. 올해 추석이 예년보다 늦은 10월에 찾아오는 만큼, 미리 추석을 준비하고자 하는 선수요들이 움직였다는 분석이다.

또 10만~20만 원대 정도의 합리적 가격대에서 고품질의 백화점 선물세트를 찾는 고객들의 문의가 이어지고 있다.

신세계백화점 추석 선물세트 본 판매. (제공=신세계백화점)

신세계백화점은 본 판매에서도 축산, 수산, 청과, 주류, 건강 등 폭넓고 이색적인 선물세트들로 고객 공략에 나설 계획이다.

먼저 ‘5-STAR’ 선물세트로 청정해역에서 10년 이상 자란 자연산 전복만을 모아 ‘명품 자연산 왕전복 세트’를 처음 선보인다.

대표 상품으로는 ‘5-STAR 명품 한우 The No.9’, ‘5-STAR 명품 셀렉트팜 햄퍼’, ‘5-STAR 명품 재래굴비 특호’ 등이 있다.

유통사 유일 한우 브랜드인 ‘신세계 암소 한우’ 선물세트는 이번 추석에 물량을 20% 이상 늘렸다. 특히 구이용 세트가 인기를 끌고 있다. 사전 예약 판매 실적(11일 기준)에 따르면 한우 전체 매출에서 구이용 세트가 차지하는 비중이 지난 추석 대비 10% 이상 늘었다.

신세계백화점은 부채살, 살치살 등의 특수부위가 포함된 구이용 세트를 기존보다 약 30% 늘렸다. ▲신세계 암소 한우 다복 ▲신세계 암소 한우 미식 오복 ▲명품 한우 다복 ▲신세계 암소 한우 더 프라임 다복 등이 대표적이다.

청과의 경우 올해 냉해와 산불 피해가 컸지만 신세계백화점은 ‘신세계 셀렉트팜’의 생산지를 다양화해 가격변동성에 대응하고 합리적 가격을 선점했다. 신세계 셀렉트팜은 바이어가 전국 산지를 돌아다니며 선정한 지정산지다.

이번 추석에는 오동나무를 활용한 ‘컨시어지 과일 기프트’와 과일바구니를 활용한 ‘컨시어지 바구니 스페셜’을 처음 선보인다. 컨시어지 바구니 스폐셜에는 신품종 포도인 ‘로얄바인 포도’가 새롭게 추가됐다.

수산 역시 바이어들이 물량을 미리 계약하는 등 ‘선준비 전략’을 통해 합리적 가격대를 형성할 수 있었다. 대표 상품으로는 수협 다미원 특선 굴비 오복, 신세계 은갈치 세트, 성산포 은갈치 세트, 갈치 옥돔 세트 등이 있다.

이번 추석에는 신세계백화점의 하이엔드 푸드홀 ‘하우스 오브 신세계’의 선물세트도 출시한다. 하우스 오브 신세계에서도 인기있는 ‘윤해운대갈비’, ‘김수사’, ‘자주한상’의 추석 선물세트는 이번에 처음 선보인다.

최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 “이번 추석, 신세계백화점만의 품격을 담은 선물세트를 선보이기 위해 최선을 다했다”며 “신세계백화점 선물세트를 통해 명절에 가족을 위한 마음을 전달하길 바란다”고 말했다.