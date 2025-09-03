"품격 담았다"…호텔신라, 추석 선물세트 출시

호텔신라가 다가오는 추석을 맞아 141종의 선물세트를 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 선물세트는 명절 선물의 스테디셀러인 한우를 비롯해 한과, 주류 등 다양한 선물세트로 고객의 선택 폭을 넓혔다.

한우는 등심, 안심, 채끝으로 구성한 세트와 제비추리와 업진살 등 특색있는 구이용 부위를 포함한 구성도 새롭게 마련했다. 산지와 등급, 부위에 따라 ‘명품 신라한우’, ‘설화한우’, ‘늘품한우’, ‘운정한우’ 등으로 출시했다.

명절 대표 먹거리인 전통 한과 세트도 새롭게 선보인다.

호텔신라 추석 선물세트. (제공=호텔신라)

담양군 문화유씨 6대 종부의 전통 제조법을 계승한 박순애 명인의 손길로 완성된 한과는 업계 최초 HACCP 인증을 받아 제조 품질을 인정받았다. 강정, 약과, 산자, 인삼정과, 꽃다식, 김깨말이 등 다채로운 구성에 친환경 국내 농산물을 활용해 빛깔과 풍미를 살린 것이 특징이다.

주류 카테고리에서는 신라호텔 소믈리에가 추천하는 와인과 위스키부터 치즈, 육포, 샤퀴테리 등과 함께 다양한 구성으로 마련했다.

이번 추석 한정으로 선보이는 브랜디인 ‘도메인 기유모 미쉘 핀 드 부르고뉴’는 세계적인 부르고뉴 와이너리 ‘기유모 미쉘’에서 전통 방식으로 만든 와인 증류주다. 병과 패키지를 예술품처럼 개별 번호를 새겼다.

호텔신라의 추석 선물세트는 프리미엄 온라인몰 ‘더신라숍’에서 주문할 수 있으며 지정된 일자에 직접 선물을 전하는 배송 서비스를 제공한다.

추석 선물세트는 오는 29일까지 주문 가능하며, 배송은 오는 18일부터 다음 달 1일 사이(주말 제외) 진행된다. 배송 희망일 3~5일 전에 주문해야 한다.