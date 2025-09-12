주식 189조원‧채권 329조원‧대체투자 25조원...연금 자산 관리 금융 4社 선정돼

국민연금공단이 국내 자산의 수탁은행 협상대상자로 1순위 우리은행, 2순위 신한은행, 3순위 하나은행을 선정하고, 국내자산 사무관리사로 신한펀드파트너스를 선정했다.

연금공단은 수탁업무의 위험을 분산하고 투자자산을 관리코자 수탁은행을 선정, 은행별로 자산군을 구분해 보관 업무를 수행하도록 하고 있다.

선정된 은행들은 1순위부터 3순위 순으로 주식·채권·대체투자 중 담당하고자 하는 자산 유형을 순차적으로 선택할 수 있다. 6월 말 기준 국내 자산 규모는 주식 189조 원, 채권 329조 원, 대체투자 25조 원 수준이다.

사진=국민연금공단 기금운용본부

또 사무관리사는 국내 자산 위탁운용에 대한 순자산가치 산출, 운용행위 점검 등의 업무를 수행하게 된다.

국민연금 기금운용본부는 선정된 협상 대상 기관과 세부적인 기술 협상 등을 진행하고, 올해 연말까지 국민연금 수탁기관 최종 계약을 각각 체결할 계획이다. 계약기간은 2028년 12월 30일까지다. 계약 연장이 필요할 시 정기 평가 및 계약 연장평가를 바탕으로 1회에 한해 2년 가능하다.

김태현 이사장은 “국민연금기금 투자자산의 보관·관리 업무가 안정적으로 이루어질 수 있게 하겠다”라고 밝혔다.