오픈AI, 모회사에 139조원 규모 지분 제공…비영리 구조 유지

챗GPT 개발사인 오픈AI가 비영리 모회사에 최소 1천억 달러(약 139조원) 규모의 지분을 제공해 비영리 모회사 구조를 유지하는 한편 마이크로소프트(MS)와 구조 개편 협상이 진전을 보이면서 향후 기업공개(IPO) 가능성을 열어뒀다.

11일(현지시간) 파이낸셜타임스 등 외신에 따르면 양 사는 최근 비구속적 양해각서를 체결했다고 밝혔다. 이는 오픈AI가 투자자 친화적인 영리 구조로 전환하려는 노력의 일환이다.

오픈AI 초기 투자자인 MS는 수 개월간 오픈AI와 기술 접근권, 지적재산권(IP), 수익 배분 문제를 두고 치열한 협상을 벌여왔다.

샘 알트먼 오픈AI 대표 (사진=지디넷코리아)

이번 합의는 오픈AI가 사업 일부를 영리 구조로 전환하고 IPO를 추진하는데 필수적인 전제조건에 해당한다. 구조전환 협상의 최대 쟁점 중 하나는 새 법인에서의 지분 분배 방식이다. MS, 다른 투자자들, 직원, 회사를 지배하는 비영리 법인 간 지분 배분이 관건이다.

오픈AI는 비영리 모회사가 재구성된 사업에서 최소 1천억 달러(약 139조원)에 달하는 지분을 소유하게 될 것이라고 언급했다. 회사는 이 지분이 전체 사업 중 어느정도 해당하는지는 공개하지 않았으나 사안에 정통한 관계자에 따르면 20~30% 수준이다. 현재 오픈AI는 5천억 달러(약 695억원) 기업가치를 기준으로 협상을 진행 중이다.

MS는 구조 전환 후 약 30%의 지분을 확보할 것으로 예상되며, 현 기업 가치 기준으로 약 1천700억 달러(약 236조원) 규모다.

양 사는 “파트너십의 다음 단계를 위해 비구속적 양해각서 체결 후 최종 계약 조건을 확정하기 위해 적극적으로 협력하고 있다”고 말했다.

이번 새 계약의 구체적인 내용은 공개되지 않았지만, MS가 오픈AI의 지적재산권에 접근할 권리, 수익 배분 비율, 오픈AI 모델을 독점적으로 자사 클라우드에 호스팅할 권한을 유지할지 여부 등이 포함될 예정이다.

사안에 정통한 관계자들은 양 측이 올해 말까지 협상을 마무리하기를 희망하고 있다고 언급했다.

오픈AI와 MS는 공동 성명에서 “우리는 모두를 위한 최고의 AI 도구를 안전성 기반으로 제공하는 데 집중하고 있다”고 덧붙였다.

2015년 오픈AI는 인류의 이익을 위한 강력한 AI 개발을 목표로 한 비영리 연구기관으로 설립됐다. 그러나 2022년 챗GPT 출시 이후 추간 이용자 7억명을 보유한 거대 기업으로 성장하면서 지속적으로 대규모 자본이 필요했다. 이에 오픈AI는 더욱 전통적인 투자자 친화적 구조로 전환을 추진해왔다.

과정이 순탄하게 진행되지 않자 오픈AI는 계획을 일부 축소해 비영리 법인이 최종 통제권을 유지하는 가운데 자회만을 영리 법인의 일종인 ’공익법인(PBC)‘으로 전환하는 방안을 추진 중이다.

브렛 테일러 오픈AI 이사회 의장은 “이 계획은 사명을 완수하는데 필요한 자본을 조달할 수 있도록 하며 오픈AI PBC가 성장함에 따라 비영리 법인의 자원도 역사적인 수준의 사회적 영향력을 발휘할 수 있도록 할 것”이라고 설명했다.

2019년 MS는 10억 달러(약 1조4천억원)를 투자하며 컴퓨팅 파워와 자본을 제공하는 대가로 오픈AI의 AI 모델에 대한 접근권을 얻었고 이후 120억 달러(약 16조7천억원)를 추가로 투자해 오픈AI에 막대한 영향력을 행사하게 됐다.

현재 오픈AI는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 제기한 소송에 직면해 있다. 그는 오픈AI의 구조 전환을 저지하려 하고 있으며 이 과정에서 본사가 위치한 델라웨어주와 주요 운영 거점인 캘리포니아주의 법무장관 승인도 필요하다.

양 주의 법무장관은 지난주 회사에 서한을 보내 일부 챗봇 사용자 사망 사건을 언급하며 심각한 우려를 표명하고 안정성이 개선되지 않는다면 구조 개편을 승인할 수 없다는 입장을 견지했다.