국가유산청, '세종 한솔동 고분군' 국가지정문화유산 사적 지정.

국가유산청(청장 허민)은 세종특별자치시 한솔동에 위치한 ‘세종 한솔동 고분군’을 국가지정문화유산 사적으로 지정했다고 11일 밝혔다.

‘세종 한솔동 고분군’은 백제의 웅진 천도(475년) 전후에 축조된 옛 무덤들로, 2007년 행정중심복합도시 개발 당시 발굴되어 현재 굴식돌방무덤 7기와 돌덧널무덤 7기가 유적공원으로 정비돼 있다.

특히 2호분으로 불리는 지하 무덤은 무덤방의 길이가 404cm, 너비가 436cm, 높이가 330cm로 매우 커서 발견 당시 ‘지하 궁전’으로 불리기도 했다. 무덤방으로 들어가는 통로는 다른 굴식돌방무덤과는 달리 경사져 있다는 독특한 특징을 지녔다. 지금은 시민들이 볼 수 있도록 통로 위에 유리관을 씌워 놓아 원형을 공개해둔 상태다.

1호분의 무덤방은 2호분보다 조금 작은데, 현재 유적공원 정상부에 무덤방을 재현하고, 그 위에는 보호각을 설치하여 관람할 수 있도록 하였다. 나머지 무덤들은 무덤자리에 돌로 표시를 하고 주위에 울타리가 둘러져 있다.

인근 나성동 도시 유적과 토성 등의 입지나 무덤방의 규모, 축조 기술 등을 미루어 보면 ‘세종 한솔동 고분군’은 당시 이 지역의 최고 수장층의 무덤들로 추정할 수 있어, 이번 사적 지정은 계획도시인 세종시의 역사적 배경을 새롭게 인식할 수 있는 계기가 될 것으로 국가유산청 측은 기대했다.

현재 세종시에 소재한 국가지정유산은 ‘세종 비암사 극락보전’ 등 보물 4건, ‘세종 임난수 은행나무’ 등 천연기념물 2건, 국가민속문화유산으로 ‘세종 홍판서댁’이 지정돼 있어, 국가 사적은 이번에 지정된 ‘세종 한솔동 고분군’이 처음이다.

국가유산청은 “우수한 가치가 잠재되어 있는 문화유산을 지속적으로 발굴하는 적극행정을 통해 K-컬처의 원천인 K-헤리티지의 기반을 지속적으로 넓혀 나갈 것”이라고 전했다.