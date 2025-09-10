국가유산청 국립완주문화유산연구소, 전주 신축 청사 준공 기념식 개최

유물 수장고, 보존처리실, 연구자료실, 전시관, 세미나실 등 갖춰

국가유산청 국립문화유산연구원 국립완주문화유산연구소(소장 이규훈)는 전북 완주군 이서면에 위치한 신축 청사에서 준공 기념식을 개최한다고 10일 밝혔다. 

오늘 오후 3시에 진행되는 이번 기념식에는 허민 국가유산청장과 유희태 완주군수를 비롯한 지방자치단체 관계자와 학계 전문가 등 약 150여 명이 참석해 국립완주문화유산연구소의 새로운 출발을 축하할 예정이다.  

국립완주문화유산연구소는 지난 2019년 10월 완주군으로부터 무상 임차한 삼례읍 문화예술촌 내 임시청사에서 개소한 이후로 지금까지 임시청사를 사용해 왔으나, 전북 지역의 문화유산을 보다 체계적으로 조사·연구할 수 있는 기반을 마련하고자 2021년 전북혁신도시(완주군 이서면)에 청사 건립 부지를 매입한 후, 약 4년간의 사업을 거쳐 이번에 신청사를 준공했다. 

신청사는 부지 약 2만5천000㎡, 연면적 6천693㎡ 규모로, 지하 1층·지상 2층 건물에 유물 수장고, 보존처리실, 연구자료실, 전시관, 세미나실 등 문화유산 조사·연구와 활용을 위한 다양한 시설을 갖추고 있다.

특히 국립완주문화유산연구소는 새롭게 문을 여는 신청사가 누구나 전북 지역 문화유산을 다양한 방법으로 향유하며 휴식을 취할 수 있는 공간으로 자리매김할 수 있도록, 국민을 위한 체험공방과 열린도서관 등도 조성이 완료 되는대로 내년 중 지역민에게 개방할 예정이다.

국립문화유산연구원 국립완주문화유산연구소는 “전북 지역의 문화유산 조사와 연구를 한층 더 활성화하고, 지역사회와 협력하는 적극행정을 통해 문화유산의 보존과 활용 가치를 높이는 데 최선을 다할 것”이다.

