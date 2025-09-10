국가유산청, 맞춤형 국가유산교육 34건 지원...지역 활성화 기여

국가유산청(청장 허민)은 지자체 대상 ‘2026년도 지역 국가유산교육 활성화 사업’ 공모를 통해 지난해보다 4개 늘어난 총 34개 지역 국가유산 교육 프로그램을 선정해 지원한다고 10일 밝혔다.

해당 사업은 각 지역 유치원, 초중고 학생을 대상으로 학교교육과 지역주민, 방과 후 청소년, 취약계층 등을 위한 사회교육을 포괄하는 교육지원 사업이다. 전문 강사가 진행하는 강의와 토의, 역사유적 등 국가유산 현장방문, 무형유산 관련 체험, 국가유산 교구재와 디지털 콘텐츠, 인공지능(AI) 등을 활용한 체험교육 등 지역주민과 학생들이 지역의 국가유산의 가치와 의미를 쉽게 배우고 향유할 수 있도록 다양한 프로그램으로 운영된다.

이번 공모에서는 전국 17개 광역 시·도에서 지역의 국가유산을 소재로 한 총 89개의 독창적인 지역 국가유산 교육 프로그램이 접수됐고, 전문가 심사로 34개의 프로그램이 최종 선정됐다는 것이 국가유산청 측은 설명했다.

대전청사 내에 위치한 국가유산청.

특히 디지털 시대의 흐름에 힘입어 ▲인공지능(AI)과 국가유산 교육을 접목한 ‘기장읍성, 나의 길을 비추는 성(成)’(부산 기장) ▲‘동해를 지켜라 개운포 AI 수군 편진소’(울산 남구) ▲‘공주 IN 국가유산’(충남 공주) ▲‘강릉 국가유산교육 활성화 사업 우리 유산, 우리 미래’(강원 강릉) ▲‘빛고을 남구 국가유산 탐험대’(광주 남구) ▲‘다정다감 세종일주, 국가유산 체험교육’(세종) ▲‘학교에서 만나는 박연’(충북 영동) ▲‘내고장 무형유산 찾아가는 전주기접놀이’(전북 전주) ▲‘고창농악, 미래를 같이’(전북 고창) 등 각 지역의 특색을 살린 체험 중심의 교육 프로그램이 선정됐다.

국가유산청은 “지역 국가유산교육 활성화 사업이 공익적 가치를 우선으로 하는 복권기금을 재원으로 운영되는 만큼, 지역소멸 위기지역, 장애인·다문화가정 등 취약계층 주민과 학생들도 차별받지 않고 국가유산 교육 수혜를 보편적으로 누릴 수 있도록 운영해 나갈 계획”이라며 “지역의 학생과 주민들의 삶의 질을 높이고, 지역 국가유산에 대한 관심과 애호의식을 함양할 수 있도록 적극행정도 지속할 것”이라고 밝혔다.