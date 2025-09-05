국가유산청, 내년 예산·기금 1조4천624억 편성

국가유산청(청장 허민)은 내년(2026년) 예산·기금 정부안이 1조 4천624억원으로 편성됐다고 5일 밝혔다.

국가유산청은 새 정부의 지출 효율화 기조에 맞춰 재정을 전면적으로 혁신하고, 적극행정을 위한 세계유산보존관리 지원 사업 등 1천65억원의 지출 구조조정을 했다. 이를 통해 마련된 절감재원을 바탕으로 국민의 삶과 조화로운 국가유산 보호·활용정책을 펼치는 예산을 중점적으로 편성하고, K-컬처의 뿌리인 국가유산의 세계화로 ‘빅 5 문화강국’을 실현할 계획이라고 국가유산청 측은 설명했다.

국가유산청은 새 정부의 ‘빅5 문화강국’ 실현과 K-헤리티지의 가치 확산을 위한 다양한 사업과 정책을 발굴하고, 대외적으로는 국민들이 정책적 효과를 직접 체감할 수 있도록 노력하고 있다.

대전청사 내에 위치한 국가유산청.

또한 국민주권시대를 맞이하여 과거 국가유산의 단순한 보존·계승을 넘어 국가유산을 K-컬처의 미래 성장동력으로 발전시키고, 글로벌 문화 경쟁력 강화와 국제적 위상을 제고하는 분야에 예산을 확대 반영했다.

특히 어려운 재정 여건 속에서도 국가유산청의 중요 및 신규 사업 예산이 안정적으로 확보된 것은 K-콘텐츠를 세계적인 브랜드로 발전시켜 향후 K-컬처의 시장규모 300조 원 시대를 열겠다는 정부의 미래지향적 의지가 반영된 결과로 보인다.

국가유산청 내년 예산 올해 대비 5.4% 증액...총 1조 4천624억원

국가유산청의 내년 정부안 예산은 올해 예산(1조 3천874억원) 대비 750억 원(5.4%) 증액된 1조 4천624억원 규모다. 분야별로는 ▲국가유산 보수정비·보존기반 구축 5천560억원 ▲국가유산 정책 2천537억원 ▲문화유산 987억원 ▲자연 및 무형유산 886억원 ▲세계유산 782억원 ▲교육·연구·전시 1천38억원 ▲ 궁능원 관리 1천285억원 등의 예산을 투입할 예정이다.

주요 증액사업을 살펴보면 ▲국가유산 보수정비·보존기반 구축 260억 원(5천299억원→5천560억원) ▲국립무형유산원 분원 건립 119억원(0원→119억원) ▲ 전수교육관 건립 지원 87억원(28억원→115억원) ▲역사문화권 정비·진흥 사업 63억원(130억원→193억원) ▲궁중문화축전·조선왕릉축전 사업 39억원(94억원→133억원) ▲국가유산 긴급보수 사업 63억원(45억원→108억원) ▲국가유산 경관 개선 지원사업 50억원(20억원→70억원) 등이다.

내년 주요 신규사업으로는 ▲제48차 세계유산위원회 개최(178억원) ▲국가유산 지능형 첨단보존 기술개발(R&D)(44억원) ▲국가유산 안내판 정비(58억원) ▲경복궁 내 국가유산 대표상품관 조성(8억원) ▲백악산 한양도성 탐방로 운영(21억원) ▲한국 전통조경 해외 보급(20억원) ▲규장각 기록유산 콘텐츠 활용 및 보급(18억원) 등이다.

제48차 세계유산위원회: 세계유산협약 가입(1988) 이후 한국에서 처음 개최되는 대규모 국제회의로, 196개국 정부, 국제기구, NGO 등 약 3천여 명이 참석 예정이다.

내년 중점 투자 분야 선정...국가유산 세계화에 K-헤리티지 관광 활성화 눈길

국가유산청은 내년 ‘문화강국의 든든한 뿌리, 국가유산의 가치 확산’을 목표로 3대 중점 투자 분야를 설정했다. ▲국가유산 보호기반 강화, 역사문화권 정비 등의 국정과제 추진 ▲K-컬처 뿌리 ‘국가유산’ 세계화로 ‘빅 5 문화강국’ 실현 ▲K-헤리티지 관광 활성화로 지역발전 촉진이다.

먼저 국가유산 보호기반 강화, 역사문화권 정비 등의 국정과제 추진을 위해 미래 기후위기·재난 대비 국가유산 안전관리 강화에 나선다. 이를 위해 국가유산 보수정비·보존기반 구축, 국가유산 재난안전 관리, 국가유산 긴급보수, 국가유산 돌봄사업 궁능방재시스템 구축 등에 나선다.

또 국가유산 분야별 보존·활용기반 확충을 위해 국립무형유산원 분원 건립, 전수교육관 건립 지원, 무형유산 예술마을 조성, 한국전통조경 해외보급에 힘을 쏟는다. 여기에 국민의 삶과 조화로운 국가유산 보호·활용에도 관심을 기울인다.

국제사회 내 선도적 역할로 글로벌 문화강국 실현 및 국제적 위상 강화에도 예산을 배정했다. 제48차 세계유산위원회 개최, 국제개발협력(ODA), 세계유산 국제해석설명센터 및 유네스코 아태무형유산센터 운영, 유네스코 등 국제기구 신탁기금 지원 등이다.

K-헤리티지 가치 확산을 통한 국가 브랜드 가치 제고와 K-헤리티지 관광 활성화로 지역발전 촉진도 시도한다. 세계가 공감하는 글로벌 국가유산 콘텐츠 보급을 확산하고, 각 지역별 특색있는 국가유산의 관광자원 육성이 핵심 키워드다.

이와 함께 국가유산의 교육 및 활용을 통한 지역 공동체 활성화를 위해 사회적 약자를 찾아가는 국가유산 교육, 사회적 배려대상자 궁궐 초청 프로그램, 발굴유물 역사문화공간 조성, 어린이 국가유산 교육 프로그램 제작·보급 등에도 집중한다.

국가유산청은 “과거의 유산이자 미래의 자원인 국가유산의 가치를 새롭게 재창조하여 세계 속에 K-헤리티지의 가치를 널리 알리는 데 최선을 다할 계획”이라고 전했다.