[인사] 국가유산청

인사입력 :2025/09/02 09:33

이도원 기자

◇ 과장급 전보

▲운영지원과장 서기관 김용복 ▲문화유산국 역사유적정책관실 역사유적정책과장 부이사관 박정섭

