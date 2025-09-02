ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 국가유산청
인사
입력 :2025/09/02 09:33
이도원 기자
◇ 과장급 전보
▲운영지원과장 서기관 김용복 ▲문화유산국 역사유적정책관실 역사유적정책과장 부이사관 박정섭
이도원 기자
leespot@zdnet.co.kr
국가유산청
