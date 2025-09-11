맥도날드, 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’ 해피밀 토이 한정 출시

9월·10월 두 차례 에디션 공개

유통입력 :2025/09/11 10:56

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

맥도날드가 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’ 해피밀 토이를 한정 수량으로 출시한다고 11일 밝혔다. 

이번 해피밀 토이는 글로벌 팬덤의 사랑을 받는 타이니탄을 미니 피규어 형태로 구현해 소장 가치를 높인 것이 특징이다.

맥도날드가 출시하는 타이니탄 피규어는 총 14종으로, 두 가지 버전으로 구성된다. 지지난 2021년 맥도날드 ‘The BTS 세트’ 광고 영상 속 착장을 재현한 ‘플레이백 에디션’은 9월 11일부터 제공되며, 맥도날드 로고 의상을 입은 ‘앵콜 에디션’은 오는 10월 2일부터 만날 수 있다. 

(사진=맥도날드)

피규어는 해피밀 구매 시 제공되며, 원하는 1종을 직접 선택할 수 있다. 매장별 상황에 따라 재고 소진 시 판매가 조기 종료될 수 있다.

관련기사

맥도날드 관계자는 “해피밀은 세대를 아우르며 일상 속 작은 행복을 전하는 브랜드의 상징적인 메뉴”라며 “타이니탄 피규어 외에도 앞으로 해피밀을 통해 다양한 즐거움을 이어갈 것”이라고 말했다.

해피밀을 구매할 경우 세트 1개당 50원이 ‘RMHC Korea(Ronald McDonald House Charities Korea)’에 기부된다. 기부금은 중증 환아 가족이 머물 수 있는 병원 내 보금자리 ‘로날드 맥도날드 하우스’ 건립 및 운영에 사용된다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
맥도날드 방탄소년단 bts 피규어 해피밀 해피밀토이 타이니탄

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

통신3사, 불법 소액결제 전면 차단...KT, 피해 전액 보상

지도반출 논란..."데이터센터 설립 무관" 구글 논리 맞을까

벤츠 마케팅·세일즈 총괄 "한국 고객 수준 높고 세련돼 늘 예의주시"

누가 더 얇을까?…삼성·애플, 초슬림 스마트폰 경쟁 본격화

ZDNet Power Center