맥도날드, 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’ 해피밀 토이 한정 출시

맥도날드가 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’ 해피밀 토이를 한정 수량으로 출시한다고 11일 밝혔다.

이번 해피밀 토이는 글로벌 팬덤의 사랑을 받는 타이니탄을 미니 피규어 형태로 구현해 소장 가치를 높인 것이 특징이다.

맥도날드가 출시하는 타이니탄 피규어는 총 14종으로, 두 가지 버전으로 구성된다. 지지난 2021년 맥도날드 ‘The BTS 세트’ 광고 영상 속 착장을 재현한 ‘플레이백 에디션’은 9월 11일부터 제공되며, 맥도날드 로고 의상을 입은 ‘앵콜 에디션’은 오는 10월 2일부터 만날 수 있다.

(사진=맥도날드)

피규어는 해피밀 구매 시 제공되며, 원하는 1종을 직접 선택할 수 있다. 매장별 상황에 따라 재고 소진 시 판매가 조기 종료될 수 있다.

맥도날드 관계자는 “해피밀은 세대를 아우르며 일상 속 작은 행복을 전하는 브랜드의 상징적인 메뉴”라며 “타이니탄 피규어 외에도 앞으로 해피밀을 통해 다양한 즐거움을 이어갈 것”이라고 말했다.

해피밀을 구매할 경우 세트 1개당 50원이 ‘RMHC Korea(Ronald McDonald House Charities Korea)’에 기부된다. 기부금은 중증 환아 가족이 머물 수 있는 병원 내 보금자리 ‘로날드 맥도날드 하우스’ 건립 및 운영에 사용된다.