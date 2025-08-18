다나와 "7월 드론·피규어 등 키덜트 제품 판매 급증"

커넥트웨이브 가격비교서비스 다나와는 18일 "지난 7월 드론·피규어 등 키덜트 관련 제품 거래액이 6월 대비 38% 상승했다"고 밝혔다.

다나와에 따르면 6-7월 거래액은 드론은 59%, 보드게임은 48%, 피규어는 62% 늘어났다. 보드게임은 가족·지인과 함께 즐기는 콘텐츠 수요가, 피규어는 인기 IP 기반의 한정판·고급화 상품이 판매 확대를 이끌었다.

드론. (사진=픽사베이)

1996년 처음 출시된 휴대용 게임기 '다마고치' 검색량도 크게 늘었다. 다나와 관계자는 "복고 트렌드에 따라 1990년대 향수를 자극하는 디지털 펫이 19-25세, 30-40대 소비자의 관심을 끈 결과"라고 설명했다.

관련기사

2025년 6-7월 키덜트 관련 제품 거래액 추이. (자료=다나와)

무선조정(RC) 자동차 거래액은 전월 대비 60% 감소하고 퍼즐 역시 7% 줄어드는 등 품목별 양극화도 두드러졌다. 다나와는 소비자가 한정된 예산 내에서 선호 품목에 집중 소비하는 경향이 강화된 결과로 분석했다.

다나와 관계자는 "드론, 피규어, 보드게임, 다마고치 등은 모두 '몰입형 취미'이자 '소장 가치'를 중시하는 제품이며 향후 키덜트 시장은 특정 아이템 중심의 집중 소비와, 고가·프리미엄 제품 선호가 더 뚜렷해질 것"이라고 전망했다.