경찰, ‘사기적 부정거래 의혹’ 방시혁 15일 소환

경찰이 조만간 사기적 부정거래 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장을 불러 조사를 진행할 방침이다.

10일 업계에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 오는 15일 오전 10시경 서울 마포구에 위치한 서울경찰청 광역수사단 청사에 방 의장을 소환해 조사할 예정이다. 경찰은 공개 소환을 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다.

방 의장은 2020년 하이브 상장 전 기존 투자자들에게 기업공개(IPO)가 불가능하다고 말한 뒤 지인이 설립한 사모펀드(PEF)에 지분을 팔게 한 혐의를 받고 있다. 이 과정에서 방 의장은 PEF와 지분 매각 차익금 30%를 공유받기로 계약을 맺고 1천900억원의 부당 이익금을 획득했다는 혐의를 받고 있다.

방시혁 하이브 의장

앞서 경찰은 지난 6월 말 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브 상장심사와 관련된 자료를 확보했으며 다음달 하이브 사옥을 압수수색했다.

여기에 하이브는 국세청의 세무조사도 받고 있다. 같은 달 국세청은 허위 공시를 이용한 시세조종·기업 사냥꾼 등과 관련해 27개 기업을 대상으로 대대적인 세무조사에 나선다고 밝혔는데, 이중 하이브도 포함됐다.