마스미, 추석 맞아 프리미엄 사케 ‘마스미 쿠로’ 선물세트 출시

엠즈베버리지는 일본 나가노현 스와 지역의 전통 사케 브랜드 마스미(真澄)의 프리미엄 제품 ‘마스미 쿠로’ 선물세트를 출시했다고 10일 밝혔다. 이번 제품은 추석을 앞두고 선물 수요를 겨냥했다.

선물세트는 ‘마스미 쿠로(준마이긴죠, 알코올 15%, 720ml)’ 1병과 전용 유리 도쿠리, 레이슈 잔 2개로 구성됐다. 홈플러스, GS더프레시, GS25, CU 등 대형 마트와 편의점에서 구매할 수 있다.

마스미 쿠로는 깔끔한 마무리가 특징으로, 해산물부터 육류까지 다양한 음식과 잘 어울린다고 회사는 설명했다.

마스미 쿠로 프리미엄 선물세트.(사진=엠즈베버리지)

이번 패키지 디자인은 뉴욕 파슨스디자인스쿨 출신 크리에이티브 디렉터가 참여해 나가노·스와 지역의 자연을 모티프로 청색·백색을 활용한 모던한 이미지를 구현했다. 전통성과 현대적 감각을 결합해 MZ세대 소비자들의 관심을 겨냥했다.

마스미 관계자는 “최근 프리미엄 사케 수요가 높아지는 가운데, 마스미 쿠로 선물세트는 사케 입문자부터 마니아까지 만족시킬 수 있는 제품”이라며 “추석 시즌 특별한 선물로 제격”이라고 말했다.