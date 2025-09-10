‘바른 우리말 선생님’, 전국 초등·중학교 찾아가 청소년 언어문화 개선한다

문화체육관광부는 국어문화원연합회(회장 김덕호), 한국방송공사(KBS, 대표 박장범)와 함께 현직 아나운서 40여 명이 전국 초등학교와 중학교 100여 곳을 찾아가 청소년의 언어문화를 개선하는 ‘찾아가는 바른 우리말 선생님’을 운영하고 있다고 10일 밝혔다.

이 사업의 일환으로 10일 서울 용산구 이태원초등학교에서 ‘찾아가는 바른 우리말 선생님’ 참관 수업이 진행된다.

‘찾아가는 바른 우리말 선생님’은 현직 아나운서가 학교를 직접 찾아가, 청소년들이 스스로 언어 습관을 개선하고 올바른 언어문화를 형성할 수 있도록 지원하는 우리말 교육 프로그램이다. 2011년부터 지금까지 15년간 전국 2천6백여 개 초등학교와 중학교에서 약 55만 명의 학생이 참여했다.

올해는 ‘말의 부자가 되어 보는 건 어때?’라는 주제로 수업을 운영한다. 청소년의 문해력 저하와 단편적인 말투 중심의 언어 습관 개선에 중점을 두었으며, 긍정적인 언어문화 형성과 사회적 소통 능력 함양을 위한 다양한 활동을 마련했다.

수업에서는 일상 속 언어 문제 사례를 함께 고민하고, 친구들과의 실제 대화를 연습하면서 ‘말의 힘’, ‘듣는 힘’, ‘읽고 표현하는 힘’을 키워, 스스로 소통 역량을 높일 수 있도록 돕는다.

2025년 수업은 8월 25일 서울 신방학중학교를 시작으로 11월 19일 제주 물메초등학교까지 전국 초·중학교를 순회하며 진행된다. 특히 9월 중에는 한국방송 교향악단의 ‘찾아가는 음악회’와 연계해, 우리말의 아름다움을 음악과 함께 체험하는 수업도 마련될 예정이다.

아울러 문화체육관광부는 초등학교와 중학교를 대상으로 하는 ‘찾아가는 바른 우리말 선생님’ 외에도, 고등학생 대상 ‘쉽고 바른 우리말 사용 교실’, 대학생 대상 ‘우리말 가꿈이 활동 지원’ 등 다양한 언어문화 개선 사업을 지속해서 추진하고 있다.

문화체육관광부 이정미 문화정책관 “청소년을 대상으로 한 우리말 교육이 단순한 언어 지식 전달을 넘어, 말과 소통의 가치를 스스로 깨닫고 실천할 수 있는 체험 중심 교육이 되기를 기대한다”며, “앞으로도 청소년 대상 우리말 교육을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.