유영상 SKT 대표 "K-AI 얼라이언스, 日 기업과 AI 협력 강화"

SK텔레콤 유영상 대표가 지난주 도쿄에서 열린 K-AI 얼라이언스 밋업을 통해 일본 주요 기업들과 AI 협력 강화를 논의했다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 서울과 실리콘밸리 외 지역에서 열린 첫 번째 K-AI 얼라이언스 밋업으로, 타임트리, NTT, NTT도코모와의 회동이 진행됐다.

유 대표는 “이번 만남은 타임트리와의 파트너십을 강화하고, NTT 및 NTT도코모와 함께 사이버 보안, 데이터, AI 협업 발전의 중요성에 대해 실질적인 대화를 나눌 수 있는 기회였다”고 설명했다.

그는 일본 AI 시장의 성장 잠재력에 대해서도 강조했다. 시장조사업체 디멘션 마켓 리서치에 따르면 일본 생성형 AI 시장은 2024년 13억5천만달러(약 1조8천754억원)에서 2033년 258억달러(약 35조8천413억원) 규모로 성장할 전망이다. 연평균 성장률(CAGR)은 38.8%에 달한다. 유 대표는 “이러한 급속한 성장은 통신뿐 아니라 의료와 금융 분야까지 재편할 것”이라며 “일본의 역동성을 직접 보고 놀랐다”고 말했다.

유 대표는 일본 시장에 대한 오랜 인연도 언급했다. 그는 “임원 경력 초기에 일본 시장을 연구하고 도시바 메모리(현 키옥시아) 등 파트너와 협력하는 데 수년을 보냈다”며 “일본은 단순한 시장을 넘어 중요한 의미가 있는 곳”이라고 회상했다.

이어 “AI 데이터센터와 AI 에이전트, 인재 교류까지 협력의 잠재력은 무궁무진하다”며 “이번 밋업은 시작에 불과하다. 앞으로 일본과 한국의 AI 협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.