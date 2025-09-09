9월 9일 '귀의날'…시그니아, 청력건강 캠페인

보청기 업체 시그니아는 9월 9일 '귀의 날'을 맞아 '귀 건강, 브릴리언트한 일상의 시작' 캠페인을 전개한다.

캠페인은 청력 건강의 중요성을 환기하고, 업계를 선도하는 혁신 브랜드 시그니아가 건강한 청취환경을 만들어가자는 취지로 기획됐다. 오는 12일까지 진행된다.

매년 9월 9일은 숫자 '9'의 발음과 모양이 '귀'와 유사하다는 의미에서 제정된 날로, 대한이비인후과학회가 청각 건강의 중요성을 널리 알리기 위해 지정했다.

시그니아 귀의날 청력건강 캠페인 (사진=WS오디올로지)

이번 캠페인은 일상 속 청력 관리 필요성에 대한 인식을 높이고, '청각 건강 파트너'이자 혁신 아이콘 시그니아의 브랜드 신뢰를 강화하기 위해 기획됐다.

특히 글로벌 청각 전문가와 난청인, 업계 리더와 함께하는 인터뷰 시리즈 '브릴리언트 톡'을 주요 콘텐츠로 선보인다. 인공지능과 보청기의 미래, 난청인의 대화 참여, 청력과 정신건강의 연관성 등 다양한 주제를 다룬다.

이를 통해 소비자에게 전문적이고 실질적인 인사이트를 제공하며, 건강한 귀가 곧 건강한 삶의 첫걸음이라는 메시지를 전한다. 캠페인 콘텐츠는 시그니아 공식 웹사이트, 블로그, 카카오톡 등을 통해 확인할 수 있다.

시그니아는 난청인들에게 건강한 청력을 보조하기 위해 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 구매 후 당일착용이 가능한 귓속형 보청기 '실크 C&G IX'와 이어버즈 형태의 '액티브 IX' 등 다양한 제품군을 통해 넓은 범위의 청력 손실을 아우른다.

시그니아 관계자는 "귀의 날을 통해 청력 건강의 가치를 다시금 되새길 수 있기를 바란다"며 "시그니아는 앞으로도 업계를 선도하는 혁신 브랜드로서 난청인의 삶의 질 향상과 청각 건강 관리의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 전했다.