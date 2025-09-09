콘진원, '2025 APEC AI 영상 콘텐츠 공모전' 개최

1일부터 22일까지 전 세계 창작자 대상 진행…총 16편 시상

문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국콘텐츠진흥원(원장 직무대행 유현석, 이하 콘진원)은 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최 기념 '2025 APEC AI 영상 콘텐츠 공모전'을 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 공모전은 영상 일반(미디어아트, 단편영화 등)과 K-팝 스타일 뮤직비디오 분야로 나뉘어 진행된다. 총 16편의 작품을 선정해 시상하며 분야별 중복 접수는 불가하다. 공모전 접수자 선착순 500명은 지원작에 국내 생성형 인공지능(AI) 플랫폼(딥브레인AI, 캐럿 등)을 활용한 경우, 최대 10만원까지 이용 비용을 사후 지원받을 수 있다.

공모전의 주제는 'APEC 핵심 가치와 한국 고유문화의 재해석을 통해 구현 가능한 내일'이다. 참가자는 '연결', '혁신', '번영'이라는 에이펙의 가치와 신라 설화, 경주 문화유산, 한글 등 우리 고유문화를 결합해 현대적으로 풀어낸 작품을 제출해야 한다.

이번 공모전은 한국문화와 인공지능 기술 융합에 관심 있는 만 18세 이상 국내외 창작자 누구나 참여할 수 있다. 개인 또는 최대 4인 이내 팀으로 접수 가능하며, 접수 마감은 오는 22일 오전 11시(한국시간)다. 공모 분야는 ▲영상 일반(영상예술, 단편영화 등) 2분 이상 5분 내외 ▲K-팝 뮤직비디오 1분 30초 이상 3분 내외로, 모든 출품작에는 의미 있는 수준의 인공지능 활용이 반드시 포함돼야 한다.

수상작은 인천국제공항 제1터미널 지하 1층에 위치한 'K-컬처 뮤지엄' 연계 특별 전시를 통해 대중에게 공개될 예정이다. 이와 함께 인공지능을 활용한 다양한 콘텐츠도 전시해 국내외 방문객이 누구나 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

