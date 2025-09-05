"게임 속 세상이 현실로"…콘진원 '2025 게임문화축제' 가보니

평소 외국인 관광객들의 발길이 끊이지 않던 종각역 인근의 '하이커 그라운드'가 5일부터 게임의 성지로 탈바꿈했다. 1층부터 5층, 지하 1층까지 총 6개 층을 가득 메운 '2025 게임문화축제'는 단순한 게임 전시회를 넘어 하나의 문화 공간으로 자리 잡고 있다.

한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 이날부터 14일까지 운영하는 이번 게임문화축제는 ▲1층 미디어월을 활용한 '인트로 게이트'부터 ▲국내외 유명 게임 IP 전시·체험 공간인 '커넥트 그라운드' ▲게임사들의 원화 전시 갤러리인 '아트 그라운드' ▲5층 PC게임 및 보드게임 체험 공간인 '플레이 그라운드' ▲이스포츠 대회가 열리는 '배틀 아레나'(지하 1층) 등으로 구성됐다.

콘진원은 방문객들이 자유롭게 축제를 찾을 수 있도록 사전예약 등을 운영하지 않는다. 현장에서 언제나 무료로 입장이 가능했으며 이로 인해 남녀노소를 불문, 외국인 관광객까지 축제를 찾은 모습이었다.

한국콘텐츠진흥원 '2025 게임문화축제'

콘진원 관계자는 "평일 기준 일일 방문객을 1천명 정도로 예상하고 있지만, 주말에는 특별 프로그램이 더해져 그 두 배 이상이 될 것"이라며 "하이커 그라운드를 자주 찾는 외국인 관광객들에게 K-게임의 매력을 알릴 절호의 기회"라고 설명했다.

1층 입구 공간에는 거대한 미디어월에 국내 유명 게임사들의 대표 IP들이 펼쳐진다. 각사의 게임 영상과 비주얼이 몰아치듯 스쳐가며 축제의 시작을 알린다.

커넥트 그라운드는 2층과 3층에 걸쳐 조성된 게임 체험 공간이다. 각 게임사들이 공들여 만든 세계관 속에서 실제 게임 시연은 물론 키링 만들기, 엽서 만들기 등의 체험 이벤트도 즐길 수 있다.

2층에는 ▲스마일게이트(로스트아크) ▲넥슨(마비노기 모바일) ▲시프트업(스텔라 블레이드) ▲크래프톤(인조이) ▲데브시스터즈(쿠키런: 킹덤) 등의 부스가 마련되어 있다.

특히 '쿠키런: 킹덤' 부스는 하이커 그라운드의 기존 지하철 모형 전시 공간을 게임 세계관으로 완전히 탈바꿈시켜 눈길을 끌었다. 마치 실제 지하철이 움직이듯이 방향에 맞게 창 밖의 여러 쿠키런 영상이 흘러가게끔 구현했다.

3층에는 네오위즈·하이디어(고양이와 스프), 블리자드(오버워치2), 님블뉴런(이터널 리턴), 스마일게이트(클레르 옵스퀴르: 33원정대), 넷마블(RF온라인 넥스트) 부스가 자리잡고 있다. 님블뉴런 부스에서는 매일 'ZeroJin', 'GreenApple', 'Siko1', 'Mangnani', 'Yutility' 등 '이터널 리턴' 프로게이머들이 방문객에게 게임을 전수하는 원데이 클래스도 운영된다.

콘진원 관계자는 " 2025년 새롭게 출범한 지역 기반의 대한민국 이스포츠 리그(KEL) 종목으로 '이터널 리턴'이 지정된 만큼, 적극적인 지원을 통해 게임과 e스포츠를 알릴 계획"이라고 말했다.

유명 게임사들의 캐릭터와 함께 촬영할 수 있는 AR 홀로그램 포토존도 눈길을 끌었다. 게임 속에서만 만날 수 있던 캐릭터들과 현실에서 함께 사진을 찍을 수 있어 방문객들에게 인기가 높았다. 또한 한켠에는 아케이드 오락기기 체험 공간도 마련돼 방문객들이 여러 추억의 게임들을 즐기는 모습이었다.

'2025년 상반기 이달의 우수게임' 인디 부문 수상작들도 주목할 만하다. '래토피아', '스노우 브라더스 2 스페셜', '안아줘요 동물맨션' 등 창의적인 아이디어가 돋보이는 작품들이 대형 게임사 IP들과 나란히 전시되어 있어, 국내 인디게임의 저력을 확인할 수 있었다.

4층 아트 그라운드는 이번 축제의 또 다른 재미를 선사했다. 넥슨(마비노기 영웅전 외 6개 게임), 스마일게이트(로스트아크), 시프트업(스텔라 블레이드), 엔씨소프트(블레이드앤소울, 리니지), 크래프톤(배틀그라운드) 등 국내 주요 게임사들의 원화 전시가 펼쳐졌다. 총 12개 게임의 아트워크가 마치 미술관처럼 전시되어 있어, 게임이 단순한 오락을 넘어 하나의 종합예술임을 보여주고 있었다.

같은 층 한쪽에는 게임 OST를 감상할 수 있는 '하모니홀'이 마련되어 있어, 게임 영상과 함께 음악을 들으며 잠시 쉬어갈 수 있다. 미션 완료 기념품을 받을 수 있는 공간도 함께 운영된다.

5층 플레이 그라운드에 마련된 PC 게임 체험 공간에서는 '오버워치2', '클레르 옵스퀴르: 33원정대', '인조이' 등 게임들을 직접 플레이해볼 수 있었다. 야외 테라스에 위치한 보드게임 코너에서는 가족 단위 방문객들이 함께 즐길 수 있다. 연령대를 불문하고 누구나 참여할 수 있는 공간이다.

미션게임 '영웅소환! 호탐이 탐험대'은 방문객들에게 소소한 재미를 선사했다. 참가자가 직접 호탐이가 되어 미션 전용 웹페이지에 접속, 하이커 그라운드 곳곳에 숨겨진 3명의 영웅과 아이템을 찾아 시공간 균열을 해결하는 게임이다. 미션을 완료하면 스페셜 굿즈까지 받을 수 있어 방문객들의 적극적인 참여를 이끌어내고 있었다.

오는 6일과 7일 주말에는 특별 프로그램들이 추가된다. f(x) 루나의 게임 OST 공연, 코스어 타임어택, 10초 캐리커쳐 이벤트 등이 진행되어 평일 대비 두 배 이상의 방문객이 몰릴 것으로 예상된다.

이어 오는 13일과 14일에는 지하 1층 CKL 스테이지에서 'GCF 이스포츠 리그' 본선이 펼쳐진다. '리그 오브 레전드'와 '이터널 리턴' 팀 대항전이 주요 종목으로, 콘진원 공식 유튜브와 SOOP을 통해 생중계될 예정이다. '게임문화 가족캠프' 참가 가족들을 위한 브롤스타즈 이벤트 매치도 함께 진행된다.

이번 축제는 참여 게임사들에게도 의미가 크다. 단순한 홍보를 넘어 자사의 대표 IP(지식재산권)들을 체험형 콘텐츠로 재가공해 관람객들에게 선보이는 기회이기 때문이다. 게임 속에서만 만날 수 있던 캐릭터와 세계관을 현실 공간으로 끌어내 IP의 지속성과 확장성을 강화하는 효과를 노릴 수 있다.

오는 14일까지 계속되는 이번 축제는 게임이 단순한 오락을 넘어 하나의 문화로 자리매김하고 있음을 보여준다. 청계천 옆 작은 공간에서 시작된 게임 문화의 실험이 성공한다면, 향후 K-콘텐츠의 글로벌 확산에도 중요한 이정표가 될 것으로 보인다.