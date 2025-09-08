지그재그, 8월 역대 최대 뷰티 거래액 기록

카카오스타일(대표 서정훈)이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’는 휴가, 외출 등이 많았던 지난 8월, 뷰티 상품 수요가 크게 늘며 뷰티 카테고리 '직잭 뷰티'가 역대 최대 거래액을 달성했다고 8일 밝혔다.

이는 전년 동기 대비 2배(93%) 늘어난 수치로, 올해 7월 거래액과 비교해도 약 50%의 성장률을 기록했다.

8월 1일부터 15일까지 진행한 '뷰티 페스타'가 직잭 뷰티 전반의 성장을 이끌었다. 1030 여성 고객의 지지를 바탕으로 행사 기간 뷰티 거래액이 전년 동기 대비 2.7배(169%) 늘었으며, 올해 4월 페스타 기간 거래액과 비교해도 36% 증가했다.

지그재그

지그재그는 연 4회 진행되는 뷰티 페스타에서 인기 브랜드 신상품 선론칭과 단독 기획 상품을 꾸준히 선보여왔다. 주 고객층에 최적화된 셀렉션을 확대한 결과, 1030 여성 사이에서 뷰티 페스타가 '트렌디한 뷰티 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 행사'로 자리매김하며 매회 역대 최대 거래액을 경신 중이다.

이번 행사에서는 뷰티 브랜드 '힌스'와 '무지개맨션'이 신상품을 선론칭해 신규 고객을 유입하며 해당 브랜드의 8월 거래액이 전월 대비 각각 239%, 169% 급증하는 결과를 낳았다. '어바웃톤'은 지난 6월 '직잭픽'(지그재그-브랜드 협업으로 탄생한 단독 기획 상품을 합리적으로 제공하는 코너)에서 선보인 '스킨 레이어 핏 블러셔'가 스테디셀러로 자리 잡으며 8월 거래액이 전월 대비 36% 증가했다.

인디 브랜드의 약진도 두드러졌다. 색조 브랜드 ‘투크’는 인플루언서와 협업한 콘텐츠와 라이브 방송 효과로 8월 거래액이 전월 대비 3배 가까이(171%) 증가했다. 메이크업 브랜드 ‘키시닝뷰티’는 라이브 방송과 기간 한정 특가 등을 진행하며 7월 거래액이 전월 대비 7배 이상(640%) 폭증했고, 동기간 스킨케어 브랜드 ‘아떼’, ‘이즈앤트리’도 각각 605%, 377% 눈에 띄게 성장했다.

지그재그는 황금연휴를 앞둔 9월에도 뷰티 상품 수요가 높아질 것으로 보고 오는 15일까지 '뷰티 위크'를 진행한다. 행사 기간 전 고객에게 최대 25% 쿠폰을 제공하며, 매일 정오와 자정에는 선착순 250명에게 30% 쿠폰을 추가 발급한다.

‘어바웃톤’, ‘삐아’, ‘네이밍’ 등 인기 브랜드 상품을 단 하루만 할인가에 제공하는 ▲원데이 세일, 매일 낮 12시 한정 특가 3천원에 구매할 수 있는 ▲선착순 특가, ‘클리오 세럼 커버 스킨 틴트’, ‘삐아 럭키 샤인 틴트’ 등 인기 상품을 최대 64% 할인가에 판매하는 ▲단독 특가 등 할인 코너도 준비했다. 금일 저녁 8시 ‘투에이엔’, ‘페리페라’, ‘무지개맨션’, ‘롬앤’이 참여하는 연합 라이브 방송을 시작으로, 행사 마지막 날까지 ‘마녀공장’, ‘리필드’, ‘나르카’, ‘널담’, ‘3CE’ 등 총 9개 브랜드의 라이브 방송을 진행할 예정이다.

카카오스타일 관계자는 “지그재그 뷰티 페스타가 1030 여성에게 필수로 챙겨야 할 대표 할인 행사로 자리매김하면서 회차가 거듭될수록 거래액이 큰 폭으로 증가하고 있다"며 "남은 하반기에도 상품 경쟁력과 가격적 혜택을 강화해 온라인 뷰티 시장에서의 영향력을 넓혀나갈 것"이라고 말했다.