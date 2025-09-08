KT알파쇼핑, 추석 기획전 진행...10% 할인·골드코인 증정

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 10월 추석 황금연휴를 앞두고 선물을 미리 준비하려는 고객들의 가격 부담을 낮추기 위해 8일부터 ‘황금 추석 골든 혜택’ 기획전을 진행한다고 이날 밝혔다. 축산, 농수산, 간편식품 등 다양한 품목의 식품방송 또한 집중편성해 고객의 추석 상차림 및 먹거리 준비를 돕는다.

KT알파 쇼핑은 9월 30일까지 10% 할인쿠폰 매일 증정, 골드코인 경품 추첨 등 풍성한 쇼핑 혜택을 선사한다. 올해 경기 침체와 더불어 역대급 폭염과 폭우로 인한 농축산물 물가 급등의 여파로 추석 장보기 부담도 커진 가운데 고객들의 고민을 덜기 위해 이번 기획전을 기획했다는 설명이다.

‘황금 추석 골든 혜택’ 프로모션을 통해 추석 대상상품 구매 시 사용할 수 있는 10% 할인쿠폰을 지급한다. 프로모션 기간 내 매일 쿠폰이 발행돼 1일 1회 사용 가능하며 매일 최대 3만원 할인 받을 수 있다. 또한 방송상품을 모바일앱으로 구매할 경우 10% 적립금에 10% 청구할인을 더해 최대 23만원까지 혜택을 제공한다.

KT알파 쇼핑

이와 함께 프로모션 기간 내 방송상품 구매 시 추첨을 통해 총 130명의 고객에게 골드코인을 경품으로 증정한다. 추첨일은 10월 15일이며, 당첨자는 개별 SMS를 통해 안내할 예정이다.

대표 추석 식품으로는 ▲육류/양념육(김나운 직화 떡갈비 명작, 김민경 소갈비찜, 김하진의 파불고기, 빅마마 이혜정의 블랙앵거스 LA갈비, 오세득 안창살/토시살), ▲수산물(김나운 손질새우, 김하진 제주 옥돔, 사대부곳간 보리굴비, 삼진어묵 프리미엄세트), ▲명절음식(빅마마 이혜정의 한가득 수제 모둠전 7종, 청도 반건시), ▲김치/반찬류(도미솔 김치, 어부의정성 젓갈 5종 선물세트) 등이 있다.

관련기사

명절맞이 선물세트로는 ▲다과(명장 이호성님의 정성담은 송편세트, 수희수제견과 강정 선물세트, 진협제과 우리쌀로 구운 전통전병), ▲장류/오일류(오색담은 청국장세트, 온돌리바 엑스트라버진 올리브유, 홍쌍리청매실 선물세트, 몽크슈 커피 시럽 선물세트)가 대표적이다.

이 외에도 효도상품으로 ▲건강식품(김오곤원장의 흑염소 진액 골드, 올즙 올바른 흑도라지청, 이경제 산삼배양근 프리미엄, 정관장 홍삼진고 데일리스틱, 홍삼정마일드센스), ▲생활가전(풀리오 손/종아리/목어깨/등허리 마사지기)이 있다.