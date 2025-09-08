키스캠 불륜 논란 女 임원, 이혼 절차 진행 중

세계적인 록밴드 콜드플레이의 콘서트에서 불륜 모습이 생중계돼 회사를 떠났던 여성 임원의 결혼 생활이 결국 파탄에 이르렀다는 소식이 나왔다.

6일(이하 현지시간) 뉴욕포스트 등 외신들은 인공지능(AI) 기업 아스트로노머의 전 최고인사책임자(CPO) 크리스틴 캐벗이 남편과 이혼 절차에 들어갔다고 보도했다.

콜드플레이 공연 중 전광판에 포착된 앤디 바이런 아스트로노머 최고경영자(CEO)와 같은 회사 크리스틴 캐벗 최고인사책임자(CPO) 모습 (영상=온라인 캡처)

앞서 캐벗은 직장 상사이자 같은 회사 최고경영자(CEO)인 앤디 바이런과 백허그를 하는 모습이 콘서트 현장의 키스캠 화면에 포착됐다. 이후 두 사람이 불륜 사이라는 사실이 드러났고, 바이런은 사흘 만에 회사의 CEO 자리에서 물러났고 크리스틴 역시 회사를 떠났다.

보도에 따르면, 52세의 크리스틴 캐벗은 해당 사건이 일어난 지 한 달도 채 되지 않아 남편인 앤드류 캐벗을 상대로 이혼 신청서를 제출했다. 그녀는 지난 달 13일 뉴햄프셔주 포츠머스 법원에 이혼 신청서를 제출했다고 알려졌다.

크리스틴의 남편 앤드류는 키스캠 사건 당시 일본 출장 중이었으며, 집에 돌아온 후 이 사실을 알게 됐다고 한다.

하지만 이 사건이 알려지기 전까지 캐벗 부부의 관계는 이미 위기였던 것으로 알려졌다. 크리스틴 캐벗은 앤드류 캐벗의 세 번째 아내였다.

앤드류 캐벗의 전처인 쥴리아 캐벗은 데일리메일과의 인터뷰를 통해 "그 일이 일어난 직후에 앤드류에게 문자를 보냈는데, 그는 '그녀의 삶은 나와 아무 상관이 없어'라고 하며 헤어진다고 했다"고 밝혔다. 또, "그는 결혼해서 같은 집에서 살았는데도 자기와는 아무 상관 없다고 하더라. 그런데도 그가 신경 쓰는 건 오로지 돈 뿐"이라고 덧붙였다.

또 그녀는 “그는 좋은 남편이 아니지만, 크리스틴도 좋은 아내는 아닌 것 같다”고 밝혔다.

크리스틴과 앤드루 부부는 스캔들이 터지기 불과 5개월 전인 올해 초 대서양 연안에서 몇 분 거리에 위치한 4개 침실이 갖춰진 주택을 220만 달러(약 31억 원)에 구입한 상태였다.