"알뜰폰도 지원금 준다"…폰비, 아이폰17 사전 예약 오픈

알뜰폰 비교 플랫폼 폰비가 오는 18일까지 아이폰17 사전 예약 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다. 공식 개통일은 오는 19일이다.

폰비는 이번 프로모션을 통해 ‘25% 선택 약정 할인’과 ‘지원금’을 동시에 제공한다. 단, 6개월 간 6만1천원 요금제를 이용해야 한다. 그 후 4만5천원 요금제로 낮춰도 해당 프로모션은 그대로 유지된다.

또한 폰비에서 제공하는 프로모션은 별도 조건이 붙지 않는다. 일부 대리점에서는 제휴 신용카드 발급, 기존 단말기 반납, 부가 서비스 가입 등을 추가로 요구하는 경우가 있지만, 폰비는 이러한 조건 없이 지원금 프로모션을 제공한다.

상세 지원금 정보는 폰비 웹사이트나 모바일 앱에서 확인할 수 있다. 지원금은 선택 단말기와 용량, 요금제에 따라 달라진다. 정확한 지원금 정보는 아이폰17 출시 후 확정될 예정이다.

폰비를 통한 아이폰 17 사전 예약은 ▲신청 시 지원금 확정 후 알림톡 발송 ▲알림톡으로 공식 신청서 작성 ▲제품 발송 3단계로 진행된다. 지원금 확정 후라도, 상담을 통해 옵션을 변경할 수 있다.