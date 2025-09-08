"아이폰17 프로, 8배 줌 카메라·증기챔버 냉각 기능 탑재"

애플이 새롭게 선보일 아이폰17 프로에는 8배 줌 카메라와 증기 챔버 냉각 기능이 탑재될 것이란 전망이 나왔다.
IT매체 나인투파이브맥은 7일(이하 현지시간) 유명 IT 팁스터 주칸로스레브(@Jukanlosreve)가 엑스를 통해 공개한 국내 통신사에서 유출된 아이폰17 시리즈의 사양 정보를 보도했다. 애플은 오는 9일 제품공개 행사를 열고 아이폰17 시리즈를 비롯한 신제품을 공개할 예정이다.
유출된 내용에 따르면, 아이폰17 프로의 카메라는 전작 5배 줌보다 개선된 8배 줌 카메라로 바뀔 전망이다. 냉각 시스템도 새로운 증기 챔버 냉각 시스템을 갖춰 개선될 것으로 예상된다.
이 기능은 일부 고급형 안드로이드폰에 적용된 기능으로, 액체가 열을 머금은 후 가스로 증발하고 다시 액체로 응축되는 과정을 거치도록 해 열을 낮추는 방식이다. 이 방식은 프로세서에서 열을 더 멀리 옮길 수 있고 팬이 필요 없기 때문에 공간을 덜 차지해 더 얇고 컴팩트한 기기에서 장점을 보인다고 알려져 있다.
아이폰17 프로의 경우, 안정적인 프레임 속도로 장시간 고사양 3D 게임을 플레이하고 야외에서 ‘ProRes’ 영상을 더 오래 녹화할 수 있는 등의 기능을 제공할 것으로 보인다. 이번에 공개된 문서에는 8K 영상 녹화 기능도 언급되어 있는데, 이는 냉각 기능 개선의 이점을 누릴 수 있다.
나인투파이브맥은 이 문서가 통신사 공식 채널에서 나온 것인지는 확실치 않다며, 일반적으로 통신사들은 공식 발표에 앞서 합의된 소문을 바탕으로 이와 같은 문서를 작성하는 경우가 있다고 밝혔다.
하지만 8베 줌 카메라 등 수치가 매우 구체적이며, 이번에 언급된 세부 사양은 이전 소문을 그저 단순히 반복하는 것으로 보이지는 않는다고 덧붙였다.
블룸버그 통신은 이전에 아이폰17 프로에 광학 줌 거리를 기계적으로 조절할 수 있는 가변 조리개 시스템이 탑재될 것이라고 전망했다.. 이는 고정된 줌 거리를 사용했던 이전 아이폰 모델들과는 큰 차이가 될 것으로 보인다.