"아이폰17 프로, 8배 줌 카메라·증기챔버 냉각 기능 탑재"

애플이 새롭게 선보일 아이폰17 프로에는 8배 줌 카메라와 증기 챔버 냉각 기능이 탑재될 것이란 전망이 나왔다.

IT매체 나인투파이브맥은 7일(이하 현지시간) 유명 IT 팁스터 주칸로스레브(@Jukanlosreve)가 엑스를 통해 공개한 국내 통신사에서 유출된 아이폰17 시리즈의 사양 정보를 보도했다. 애플은 오는 9일 제품공개 행사를 열고 아이폰17 시리즈를 비롯한 신제품을 공개할 예정이다.

아이폰17 프로 렌더링 (사진= 마진부 블로그)

유출된 내용에 따르면, 아이폰17 프로의 카메라는 전작 5배 줌보다 개선된 8배 줌 카메라로 바뀔 전망이다. 냉각 시스템도 새로운 증기 챔버 냉각 시스템을 갖춰 개선될 것으로 예상된다.

이 기능은 일부 고급형 안드로이드폰에 적용된 기능으로, 액체가 열을 머금은 후 가스로 증발하고 다시 액체로 응축되는 과정을 거치도록 해 열을 낮추는 방식이다. 이 방식은 프로세서에서 열을 더 멀리 옮길 수 있고 팬이 필요 없기 때문에 공간을 덜 차지해 더 얇고 컴팩트한 기기에서 장점을 보인다고 알려져 있다.

국내 통신사에서 유출된 아이폰17 시리즈 세부 사양 (출처=주칸로스레브 @Jukanlosreve)

아이폰17 프로의 경우, 안정적인 프레임 속도로 장시간 고사양 3D 게임을 플레이하고 야외에서 ‘ProRes’ 영상을 더 오래 녹화할 수 있는 등의 기능을 제공할 것으로 보인다. 이번에 공개된 문서에는 8K 영상 녹화 기능도 언급되어 있는데, 이는 냉각 기능 개선의 이점을 누릴 수 있다.

나인투파이브맥은 이 문서가 통신사 공식 채널에서 나온 것인지는 확실치 않다며, 일반적으로 통신사들은 공식 발표에 앞서 합의된 소문을 바탕으로 이와 같은 문서를 작성하는 경우가 있다고 밝혔다.

관련기사

하지만 8베 줌 카메라 등 수치가 매우 구체적이며, 이번에 언급된 세부 사양은 이전 소문을 그저 단순히 반복하는 것으로 보이지는 않는다고 덧붙였다.

블룸버그 통신은 이전에 아이폰17 프로에 광학 줌 거리를 기계적으로 조절할 수 있는 가변 조리개 시스템이 탑재될 것이라고 전망했다.. 이는 고정된 줌 거리를 사용했던 이전 아이폰 모델들과는 큰 차이가 될 것으로 보인다.