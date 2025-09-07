금융위 17년 만에 해체…재정경제부·금감위 만들어진다

행정안전부가 7일 고위 당정협의를 거쳐 금융 관련 정부 부처를 손질한다고 밝혔다.

이로 인해 2008년 만들어진 금융위원회는 17년 만에 해체 수순을 밟게 된다. 금융위가 갖고 있던 금융 정책 기능과 금융정보분석원은 재정경제부로 이관된다. 재정경제부는 현재 기획재정부로, 기획재정부의 경제 정책 총괄·조정, 세제, 국고 기능과 함께 금융위의 금융 정책을 함께 다루게 된다. 재정경제부 장관은 지금처럼 경제부총리 역할을 동시에 수행한다.

기획재정부의 예산 관련 업무는 신설되는 기획예산처로 이관되며, 이는 국무총리 소속으로 개편된다.

금융위원회(사진=뉴스1)

금융위에 있었던 금융 감독 기능은 '금융감독위원회(금감위)'에서 소화하게 된다. 금감위에는 '증권선물위원회'와 '금융소비자보호위원회'가 설치된다.

금융감독원과 금융소비자보호원은 공공기관으로 지정된다. 금감원은 무자본 특수법인 민간회사였는데, 공공기관으로 전환되는 것이다.

정부는 국내·국제 금융 정책의 일관성 제고 및 금융 위기 대응을 위해 이 같은 조직 개편을 단행한다고 설명했다.

다만, 이번 조직 개편안으로 금융 감독 기능이 금감위와 금감원, 금융소비자위원회 등에서 동시 다발적으로 수행할 수 있는 가능성이 높아 금융권에서는 감독 중복에 따른 업무 비효율화를 우려하고 있다.

한편, 정부는 정부조직법 개정안을 이번 정기국회에서 통과시킨 이후 내년 1월 2일 개정된 조직을 운영하겠다는 계획이다.