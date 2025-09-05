11번가, ‘갤탭S11’ AI체험단 사전판매 라방 실시

11번가는 오는 8일 삼성전자의 인공지능(AI) 태블릿 신제품 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ AI체험단 사전판매 라이브 방송을 실시한다고 5일 밝혔다.

‘갤럭시 탭 S11 시리즈’는 역대 갤럭시 탭 시리즈 중 가장 슬림한 디자인에 향상된 AI 성능이 적용된 제품으로, 최상위 모델인 ‘갤럭시 탭 S11 울트라’와 ‘갤럭시 탭 S11’ 2종으로 출시됐다.

11번가는 오는 19일부터 다음달 16일까지 진행되는 본 판매를 앞두고 오는 8일 오전 9시 이커머스에서 가장 먼저 진행하는 라이브 방송을 통해 신제품 태블릿을 소개하고 갤럭시 AI 기능 시연과 모델별 특장점 리뷰 등을 선보인다. 구매 고객에게 ‘배달의민족 상품권 3만원권’을 증정하며 구매인증 고객 20명을 추첨해 ‘스타벅스 아메리카노 기프티콘’을 나눠주는 등 다양한 라방 한정 혜택을 마련했다.

(사진=11번가)

11번가는 특집 라이브 방송을 시작으로 이날 오후 10시까지 ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ AI체험단 사전판매를 진행하며, ‘5% 즉시할인’에 ‘카드사 5% 추가할인’ 등 사전구매 혜택을 제공한다. ‘갤럭시 탭 S11 시리즈’ AI체험단 사전판매 상품은 오는 9일부터 순차 발송된다.

‘사전 알람 이벤트’를 통해 본 판매용 2만원 할인쿠폰을 미리 발급받아 AI체험단 사전판매 행사에도 사용할 수 있다. 11페이 결제 시 최대 22개월 무이자 할부가 가능하며 11페이 포인트 적립 혜택도 제공한다. 11번가의 무료 멤버십 ‘11번가플러스’ 고객은 추가 적립 혜택을 받을 수 있다.

또한, 128GB 구매 시 256GB로, 256GB 구매 시 512GB로 저장용량을 업그레이드해주는 ‘더블업 기획전’과 정품 액세서리 할인 등 제조사 출시 혜택도 함께 받아볼 수 있다.

아울러, 사전판매 행사를 통해 신제품 태블릿을 구매하면서 ‘AI체험단’ 참여를 신청하고, 오는 19일까지 포토상품평과 SNS 리뷰를 작성해 미션을 완료한 모든 고객에게는 신세계상품권 10만원을 증정한다. 모델별 우수 리뷰어 5명씩을 선정해 ‘갤럭시 버즈3’를 경품으로 제공하는 행사에도 참여할 수 있다.

유승범 11번가 디지털·리빙·뷰티담당은 “갤럭시 탭 S11 시리즈는 얇고 가벼운 디자인에 강력한 AI 성능을 탑재해 하반기 태블릿 시장을 이끌 핵심 제품으로 큰 기대를 모으고 있다”고 말했다.