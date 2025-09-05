국토부, 도시공간에 AI 폭넓게 적용…‘AI 시티’ 본격 추진

새정부 국정과제로 추진될 예정인 ‘AI 시티’를 차질 없이 조성하기 위한 관계기관 TF가 5일 첫걸음을 뗀다.

국토교통부는 도시·건축·공간정보·모빌리티 등 관계 부서와 국토연구원·건축공간연구원·한국교통연구원·한국토지주택공사(LH)·한국국토정보공사(LX) 등 유관기관이 참여하는 AI 시티 추진 TF를 구성하고, 5일 오전 킥오프 회의를 개최한다고 밝혔다.

AI 시티는 기존 스마트시티를 넘어 도시 행정과 서비스 전반에 AI를 적용하는 미래형 도시다. 그간 스마트시티 사업을 통해 버스정보시스템·도시통합센터(CCTV)·스마트 횡단보도 등 국민 편의를 높이는 다양한 도시 서비스 도입과 각종 도시데이터 수집을 위해 주력해왔다면, AI 시티는 방대한 도시데이터를 기반으로 AI를 활용해 교통·에너지·안전 등 도시 문제를 사전에 예측·해결하고, 국민 개개인 맞춤형 서비스를 도시 다양한 분야 전반에 제공하는 것을 목표로 한다.

국토부는 AI 대전환(AX)에 발맞춰 세계 AI 시장을 선도하고 국민 삶의 질을 높이기 위해 AI 시티 조성을 새정부 국정과제로 추진할 계획이다. 앞으로 AI 특화 시범도시 사업지 선정과 사업계획 수립을 위한 예산 40억원을 내년도 정부 예산안에 편성했다.

첫 회의는 AI 시티 추진 TF 발족과 함께 도시·건축·공간정보·교통을 아우르는 추진전략 수립과 시범도시 조성을 본격화하기 위한 논의를 한다. 또 AI 분야 등 민간기업과 학계 전문가가 함께 참석해 최근 AI 기술변화를 감안한 정부 정책 추진방향에 다양한 의견을 제시한다.

이상주 국토부 국토도시실장은 “AI 시티는 단순한 기술 도입을 넘어, AI가 도시계획·운영 등을 주도적으로 수행하며 국민 생활을 혁신하는 새로운 미래도시 모델”이라며 “이번 TF를 통해 유관기관이 힘을 모아 정책 수립 및 추진과정이 유기적으로 이어질 수 있도록 긴밀히 협력하는 한편, 앞으로 국민이 체감할 수 있도록 조속히 성과를 창출해 나가는 등 한국형 AI 시티 비전을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.