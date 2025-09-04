알에스오토메이션, 400억원 유증…"신성장 동력 마련"

로봇 모션제어 기업 알에스오토메이션은 최근 유상증자 결정에 대해 "피지컬 AI 분야 기술 역량을 강화하기 위한 투자"라고 밝혔다.



알에스오토메이션은 지난달 29일 이사회를 열고 약 400억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결의했다. 총 353만6천700주의 신주를 발행하는 형태로 진행되며, 발행가액은 1만1천310원이다. 1주당 신주는 0.38주가 배정된다.

알에스오토메이션 관계자는 "하이엔드 로봇모션 제어 제품 개발과 피지컬 AI 분야 기술적 역량을 강화하고, 향후 증가할 것으로 전망되는 전방 시장의 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 결정"이라고 설명했다.

회사는 이번 유상증자로 확보한 자금 중 180억원을 연구개발(R&D)에 투입할 계획이다. 특히 ▲AI 컨트롤 소프트웨어 플랫폼 기술 개발 ▲엣지 컴퓨팅 기반 드라이브 플랫폼 개발 ▲온머신·휴머노이드·방산 구동 모듈 개발까지 단계적 연구를 추진한다.

차세대 성장 분야인 휴머노이드 로봇 및 방산 시장에서 신성장 동력을 확보할 것으로 기대하고 있다.

최근 '노란봉투법'으로 불리는 노동조합법 2·3조 개정안이 국회를 통과하면서 로봇 산업이 주목을 받았다. 정부에서도 7대 국정과제 중 하나로 '피지컬 AI 1등 국가'를 강조하고 있고, 범용 휴머노이드 로봇 개발 계획이 담긴 경제성장전략을 발표하기도 했다.

알에스오토메이션은 지난 2010년 설립부터 스마트 팩토리에 적용되는 로봇모션 제어 기술을 기반으로 관련 부품을 개발해왔다. 제어구동모듈 분야에서 자체 개발역량을 확보하고 있다.

또한 강덕현 알에스오토메이션 대표는 로봇부품기업협의회 공동회장으로 활동하며 국내 로봇산업 생태계 조성에 앞장서는 등 회사는 업계 내 공고한 지위를 구축하고 있다.

강덕현 알에스오토메이션 대표는 "이번 유상증자는 단기적인 재무 안정성 확보뿐 아니라 미래형 자동화 기업으로 도약하기 위한 발판"이라며 "주주 신뢰에 부응하고 지속가능한 성장을 실현하기 위해 책임 있는 투자와 혁신을 이어가겠다"고 말했다.