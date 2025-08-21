알에스오토메이션, 정전용량식 엔코더용 ASIC 개발

로봇 모션 전문기업 알에스오토메이션은 로봇 핵심부품인 정전용량식 엔코더에 적용할 수 있는 응용특정집적회로(ASIC) 개발에 성공했다고 21일 밝혔다.

ASIC은 충남대 고형호 교수 연구팀과 2년여 공동연구를 통해 개발됐다. 정전용량식 엔코더에 적용하면 15비트 이상의 분해능 확보가 가능하다. 유도무기, 휴머노이드, 웨어러블로봇, 국방로봇 등 다양한 고성능 로봇·무기 분야에 적용이 기대된다.

알에스오토메이션은 2023년부터 중소기업벤처부 기술혁신개발과제에 참가해 정전용량식 엔코더를 활용한 구동모듈을 개발해왔다. 엔코더와 드라이브, 모터 및 자체 알고리즘을 탑재한 일체형 구동모듈인 스마트 액추에이터도 개발했다.

강덕현 알에스오토메이션 대표는 "소형 경량화가 중요한 휴머노이드 로봇 등 분야에서 이점을 가진다"며 "제품 성능 향상과 비용절감, 맞춤형 기능구현을 통해 향후 회사 경쟁력 확보와 미래 성장에 중요한 토대가 될 것"이라고 말했다.

한편 알에스오토메이션은 현재 로봇부품협회장사이며 K-휴머노이드 연합회원으로 로봇부품국산화를 주도하고 있다. 특히 회사는 현재 진행 중인 K-아이언돔, K-휴머노이드 핵심 센서 국산화에 속도를 내고 있다.