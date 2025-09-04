4천670평 트레이더스 문 연다…이마트, 트레이더스 구월점 개점

이마트는 창고형 할인마트 ‘트레이더스 홀 세일 클럽(이하 트레이더스)’이 오는 5일 인천광역시 남동구 구월동에 개점한다고 4일 밝혔다. 구월점은 24번째 트레이더스 매장이자 최대 규모이며 인천에서는 송림점에 이은 2번째 점포다.

트레이더스 구월점은 전체 4천670평(1만5천438㎡) 규모로 직영 매장 약 2천900평(9천586㎡)과 테넌트(입점 매장) 공간 약 1천770평(5천851㎡)이 결합됐다.

직영 매장에는 이마트의 해외 소싱 및 매입 역량이 담긴 글로벌 인기 브랜드와 주요 상품들을 대거 입점시켜 상품 경쟁력을 끌어올렸다.

트레이더스 구월점. (제공=이마트)

특히 구월점은 올해 트레이더스의 중점 전략 중 하나인 ‘상품 혁신’을 본격적으로 선보이는 주요 거점이다.

트레이더스는 올해 초부터 상품 경쟁력 강화를 위해 글로벌 소싱 노하우, 통합 매입, 상품 기획력 등 역량을 총 집결해 1천여개 차별화 상품 도입을 목표로 준비했으며, 현재까지 약 540여개 신상품들을 순차적으로 점포들에 도입했다.

이번 구월점에서는 460여 개 차별화 신상품들을 추가로 선보인다. 소싱 및 글로벌 브랜드 협업 등을 통해 해외 인기 상품들만 80여개를 새로 투입했다.

▲레이즈 과자 ▲피지오겔 크림 ▲아로퓸파리 캡슐세제 62입 ▲프레지덩 가염버터 ▲트롤리 젤리 ▲P&G 올드스파이스 애프터쉐이브 등 글로벌 인기 상품들을 만나볼 수 있다. 세계 요거트 판매 1위 다논의 기술 노하우와 풀무원 브랜드의 합작 제품인 단백질 요거트 ‘YoPRO 900g’은 국내 최초로 출시한다.

트레이더스 단독 와인 브랜드 ‘트레져(TTREASURE)’ 와인 3종도 구월점에서 처음 선보이며 ‘김창수 위스키’에서 트레이더스 구월점 오픈 기념으로 제작 및 라벨 디자인한 ‘김창수 위스키 구월’을 126병 한정으로 선보인다.

테넌트 공간에는 다이소·올리브영·자주·탑텐·챔피언 등 라이프스타일 및 패션 테넌트를 강화했다. 이달 중 순차적으로 문을 연다.

소용량 상품 구매 고객을 위한 노브랜드 매장도 250평(826㎡) 규모로 입점했고 ‘T-카페’ 역시 역대 최대 인원인 170명까지 수용할 수 있도록 설계됐다.

트레이더스만의 차별화 요소 중 하나인 ‘로드쇼’ 공간도 강화했다. 로드쇼는 트레이더스의 넓은 동선과 공간을 활용해 2~3주 짧은 기간 특색 있는 상품들을 선보이는 체험형 프로모션이다.

구월점은 트레이더스 중 최대 규모 로드쇼 공간들을 마련했으며, 전체 15개 공간에서 다채로운 이색 프로모션들을 선보일 예정이다.

최택원 이마트 영업본부장은 “트레이더스 구월점은 기존 진행해온 공간 혁신에 더해 트레이더스의 차별화 상품들을 본격적으로 선보이는 주요 핵심 점포”라며 “고객들에게 새로운 경험을 제공하는 한편, 상품 경쟁력을 바탕으로 인천 상권의 핵심 쇼핑 공간으로 자리 잡고 트레이더스의 성장세를 이어갈 것”이라고 말했다.