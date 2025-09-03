더본코리아, 글로벌 B2B 소스 출시...5년 내 해외매출 1천억 목표

더본코리아가 글로벌 소스 수출을 중심으로 2030년까지 해외 매출 1천억 원 달성을 목표로 한식 세계화에 본격 나섰다.

회사는 3일 ‘TBK(The Born Korea)’ 글로벌 B2B 소스 출시 시연회를 열고, 아시아·미주·유럽 등 주요 시장을 겨냥한 글로벌 유통 전략을 발표했다.

이번에 선보인 TBK 소스는 ‘맛의 시작, 더본’을 슬로건으로 내세워 한식의 정통성을 담은 ▲양념치킨소스 ▲된장찌개소스 ▲떡볶이소스 등 7종이다. 연말까지 ▲쌈장소스 ▲LA갈비소스 ▲짜장소스 등 4종을 추가해 총 11종 라인업을 갖춘다. 모든 제품에는 QR코드 레시피를 도입해 현지 조리사들이 간편하게 한식 조리법을 따라 할 수 있도록 했다.

더본코리아가 공개한 글로벌 B2B 소스 7종

특히 더본코리아는 단순 소스 공급을 넘어 조리법과 매장 운영 노하우까지 함께 제공하는 ‘글로벌 푸드 컨설팅’ 방식을 내세운다. 이를 통해 원가 관리, 조리 효율화, 위생·품질 보증, 셰프 트레이닝 등을 패키지로 제공해 해외 시장 진입 장벽을 낮추겠다는 전략이다.

회사는 지난 7월 독일 글로버스 본사 인근 매장 푸드코트에 ‘비빔밥·덮밥’ 메뉴를 도입해 안정적으로 안착시켰으며, 현재 독일 에쉬본 지역 2호점 개설을 준비 중이다. 내년부터는 독일 전역 및 체코 등 유럽 인근 국가로 확대하는 방안도 협의 중이다.

백종원 대표는 ▲미국 ▲유럽 ▲대만 ▲중국 등을 직접 순방하며 시연회와 바이어 만남을 이끌 예정이다. 미국에서는 현지 유통사와 협력 확대, 유럽에서는 한식 레스토랑 대상 메뉴 컨설팅, 대만에서는 대형 유통사 입점, 중국에서는 기업·병원 급식 시장 공략 등 맞춤형 전략도 추진한다.

백 대표는 “TBK는 제품 수출을 넘어 레시피와 컨설팅까지 아우르는 글로벌 푸드 브랜드”라며 “국내에서 얻은 성과를 해외 시장 확대로 연결하고, 해외에서 축적한 경험을 다시 국내 R&D에 투자하는 선순환 구조를 구축하겠다”고 말했다.