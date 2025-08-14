더본코리아, 상반기 적자전환…"상생지원금 300억 반영 영향"

더본코리아가 300억 원 규모의 상생지원금을 2분기 실적에 전액 반영하면서 올해 상반기 영업이익이 적자로 전환됐다. 회사 측은 지원금 효과로 가맹점 매출 활성화에 성과를 거뒀으며, 하반기 실적 회복에 나선다는 방침이다.

14일 더본코리아에 따르면 별도 재무제표 기준 상반기 매출은 1천740억 원, 영업손실은 169억 원을 기록했다.

회사 관계자는 이에 대해 지난 5월부터 시행한 상생지원금 300억 원이 매출과 영업이익에 모두 반영된 영향이며, 해당 지원금을 제외하면 실질 영업이익은 약 130억 원이라고 설명했다.

상생지원금에는 가맹점 로열티 면제, 식자재 가격 할인, 브랜드 프로모션·홍보물 지원 등 가맹점 상황에 맞춘 실질 매출 증대 방안이 포함됐다. 이를 기반으로 한 5월 통합 할인전에서 행사 당일 방문객 수는 전년 대비 65% 이상 늘었으며, 6월 할인전에서도 가맹점 방문객 수가 전년 동기 대비 15.7%, 행사 당일 기준으로는 57% 증가했다.

브랜드별로는 빽다방이 6월 인기 음료 할인행사를 통해 방문객 수가 전년 동기 대비 46%, 행사 당일 기준 150% 증가했고, 빽보이피자는 같은 기간 주문 수가 150%, 매출이 130% 늘었다.

더본코리아 관계자는 하반기에 효율적인 판매 활성 행사와 민생회복 소비쿠폰 등으로 고객 방문을 유지하고, 다양한 사업 분야에서 매출 정상화를 추진할 계획이라고 설명했다.