티몬, 영업 연기 대안 모색한다…‘파트너 간담회’ 개최

파트너사 피해 최소화 방안 논의

인터넷입력 :2025/09/03 10:12

박서린 기자

이커머스 플랫폼 티몬은 3일 오후 3시 파트너사와의 신뢰 회복 및 상생협력 강화를 위한 파트너 간담회를 개최한다고 밝혔다.

티몬은 당초 이달 10일을 재오픈일로 잡고 준비를 완료했으나, 최근 제휴 카드사 및 관계 기관의 민원 제기로 인해 일정을 연기하게 됐다. 이에 따라 재오픈을 기다려온 파트너사에 혼선과 피해가 발생할 수 있다는 점을 고려해 상황을 신속히 공유하고 향후 대응 방향을 논의하는 자리를 마련했다는 것이 티몬 측 설명이다.

(사진=티몬)

이번 간담회에서는 ▲재오픈 연기 배경 및 현황 ▲파트너사 피해 최소화 방안 논의 ▲향후 운영 전략 및 상생협력 방안 등이 주요 안건으로 다뤄질 예정이다.

티몬 관계자는 “재오픈은 파트너사와의 긴밀한 협력이 있어야만 가능하다”며 “이번 간담회를 통해 파트너사의 우려와 건의를 경청하고 함께 극복할 수 있는 실질적 대안을 마련하겠다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
티몬 이커머스 정산 지연 영업 재오픈 연기 파트너사 상생협력

