ams오스람, 차량 HUD까지 적용 가능 신규 LED 기술 공개

정밀한 에탕듀 매칭으로 DMD 시스템서 최적 광 결합

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/09/02 16:44

장경윤 기자

ams오스람(amsOSRAM)은 소형 프로젝션 시스템에서부터 향후 헤드업 디스플레이(HUD)까지 적용 가능한 새로운 세대의 'OSTAR 프로젝션 파워 LED(Projection Power LED)'를 선보인다고 2일 밝혔다.

ams오스람은 이들 제품을 미국 자동차 인증 표준인 AEC-Q102에 따라 테스트할 계획이다. 테스트가 완료되면 이 LED는 자동차 프로젝션 애플리케이션에 대한 적합성도 인정받게 된다. 이 LED는 콤팩트한 디자인과 DMD(Digital Micromirror Device) 이미저와의 정밀한 에탕듀(광학 시스템에서 빛의 양과 관련된 특성) 매칭을 가능하게 할 뿐만 아니라 프로젝터 수준의 밝기를 5~10% 향상시킨다.

(사진=ams오스람)

오늘날 프로젝터 제조사들은 더 밝고, 더 작고, 더 효율적인 기기를 개발해야 하는 과제에 직면해 있다. 새로운 OSRAM OSTAR 프로젝션 파워 LED는 6.8 × 7.6 mm의 작은 패키지로 최대 880 루멘(lumen)의 밝기를 제공함으로써 이러한 요구 사항을 훌륭하게 충족하며, 미니 및 피코 프로젝터에 매우 이상적이다. 

0.3x, 0.4x, 0.6x 인치 DMD 시스템에 최적화된 에탕듀 매칭을 통해 최대 광 출력을 달성한다. 자동차 제조사들 역시 이 기술이 제공하는 커다란 이점들을 누릴 수 있다. 이 LED는 매우 우수한 밝기와 색 충실도를 제공해 최신 헤드업 디스플레이(HUD)에서 직사광선 아래에서도 선명한 고대비 디스플레이를 보장한다. 또한 크기도 매우 콤팩트하게 설계되어 있어 공간이 제한된 차량 콕핏에 완벽하게 통합될 수 있다.

비크네스 라사 크리슈난 ams오스람 제품 매니저는 "새로운 OSTAR LED의 우수한 에너지 효율과 긴 수명은 고객들에게 갈수록 중요한 요소가 되고 있는 지속 가능성에도 기여할 뿐만 아니라, 제품 전체 수명 기간 동안 유지 관리 및 운용 비용을 크게 줄일 수 있다"고 밝혔다.

OSTAR 프로젝션 파워 LED는 정밀한 에탕듀 매칭으로 DMD 시스템에서 최적의 광 결합을 가능하게 한다. 이는 프로젝션의 효율과 밝기를 극대화한다. 높은 전력 밀도(블루 및 그린 LED의 경우, 최대 6.6 A/mm²)를 구현하는 초소형 설계 덕분에, 이 LED는 특히 공간 절약형 장치에서 광 출력 저하 없이 사용할 수 있다. 

이 LED는 4채널 시스템(앰버, 컨버티드 그린, 블루, 딥 블루)을 지원하기 때문에 뛰어난 연색성과 높은 설계 유연성을 제공한다. 또한 혁신적인 칩 기술과 격리된 구조를 통해 특히 높은 전류 밀도를 구현하며 까다로운 조건에서도 안정적인 성능을 보장한다.

기존 시스템에 대한 통합 역시 낮은 순방향 전압을 사용하는 직렬 칩 연결을 통해 매우 손쉽게 처리할 수 있다. 이를 통해 드라이버 전자 장치의 복잡성을 완화할 수 있을 뿐만 아니라 전체 비용도 절감할 수 있다. 

이 밖에도, 구리 금속 코어 PCB는 열 관리를 개선하며, SMT(Surface Mount Technology) 기술을 지원해 조립도 간편하다. 이 LED는 높은 신뢰성과 긴 수명을 구현하여, 특히 산업용 프로젝션이나 자동차와 같이 수명이 긴 애플리케이션에서 램프 기반 광원에 비해 분명한 이점을 제공한다.

새로운 OSTAR 프로젝션 파워 LE xx PxMQ/AQ LED는 현재 양산 공급되고 있다.

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
ams오스람 LED 프로젝션 차량용 HUD 루멘

