스마일게이트, 신작 게임 '카제나' 사전 플레이 테스트 참여자 모집

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발중인 신작 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’의 사전 플레이 테스트 참여자 모집을 시작한다고 2일 밝혔다.

이번 테스트 모집 신청은 오는 12일 오후 6시까지 카제나 공식 웹사이트에서 진행된다. 테스트에 참여를 원하는 이용자라며 누구나 신청할 수 있으며 신청자 중 추첨을 통해 참여자가 결정된다. 당첨자 발표일은 15일이다.

본 테스트는 18일 오전 11시부터 21일 자정까지 PC와 모바일에서 진행된다. 이용자들은 카제나의 스토리 콘텐츠를 비롯해 카드 덱 빌딩과 로그라이크 장르가 결합된 전투 콘텐츠를 최초로 체험해 볼 수 있다. 일부 콘텐츠와 시스템은 이번 테스트에서 제외된다.

스마일게이트 신작 게임 카오스 제로 나이트메어 사전 플레이 테스트 참여자 모집.

스마일게이트는 소셜 네트워크 서비스(SNS) ‘X’에서 기념 이벤트도 진행 중이다. 오는 12일까지 카제나 공식 X 채널을 팔로우하고 해당 이벤트 포스트를 자신의 채널에 공유할 경우 추첨을 통해 배달의 민족 모바일 상품권을 지급한다.

스마일게이트 김주형 사업실장은 “이번 플레이 테스트는 이용자 여러분이 카제나를 직접 플레이 하실 수 있는 최초의 기회인 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다. 정식 론칭까지 최선을 다해 개발에 임하겠다”고 전했다.