제4차 우주개발 기본 계획 "대대적 수정"

우주항공청이 제4차 우주개발 기본 계획을 대대적으로 수정하는 내용을 담은 제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획 수립을 위한 공청회를 개최한다.

3일 대전 기초과학연구원(IBS) 과학문화센터 대강당에서 개최하는 이번 공청회의 주요 변경사항은 ▲국가 주력 재사용 발사체 조기 확보 ▲중소형 재사용발사체 개발 ▲재사용발사체 개발·활용을 뒷받침할 실용화 기술 개발 ▲미래 우주수송 및 심우주탐사를 위한 궤도수송선 개발 ▲민간발사장·제2우주센터를 비롯한 발사인프라 확충 등을 담고 있다.

또 지난 2월 25일 제3회 국가우주위원회에서 심의·의결된 ‘우주항공청 임무본부 추진전략’에서 국가 우주개발을 선도할 ‘플래그십 프로젝트’로 제시된 초고해상도 위성·초저궤도 위성 개발 내용도 기본계획 수정안에 포함된다.

우주항공청이 제4차 우주개발 진흥 기본계획을 대대적으로 수정한다. 사진은 나로우주센터 신조립동에서 막바지 단조립에 들어간 누리호4차 1단과 2단 모습. (사진=항우연)

민간 주도 우주산업 생태계를 촉진하기 위한 기반을 조성하고, 범부처 종합적 정책 수립을 지원하기 위한 거버넌스를 확충하는 내용도 담고 있다.

대표적으로 국가우주항공위원회 설치, 전국 단위 우주산업 기반인 ‘메가클러스터’ 조성, 우주개발 산업을 촉진하기 위한 법·제도 마련과 전담기구인 ‘우주항공산업진흥원’ 설치 등이다.

이외에 우주와 인공지능(AI)·소프트웨어(S/W) 등 신기술과의 연계를 통한 융합인력 양성, 유관분야 인재유입과 해외우수과학자 유치, 국내 기술확보와 산업육성 등에 필수적인 민군협력 기반 대형 체계사업 추진, 우주항공 기업의 해외진출 지원을 위한 다양한 방안 마련과 L4 탐사와 같은 국제 프로젝트 추진 등 중장기 우주개발을 위한 다양한 목표가 기본계획의 수정안에 반영된다.

권현준 우주항공청 우주항공정책국장은 “이번 제4차 기본계획의 수정안 수립은 급변하는 우주개발 환경에 적응하여 대한민국 우주개발 동력을 확보하기 위한 노력의 일환”이라고 말했다.