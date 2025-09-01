"금 다음은 은?"…은값 40달러 돌파, 14년 만에 최고치

국제 은 값이 2011년 이후 처음으로 온스당 40달러를 넘어섰다고 블룸버그 통신이 1일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 이날 미국 뉴욕 현물 시장에서 은 가격은 장중 한때 전일 대비 1.4% 상승한 온스당 40.29달러까지 치솟았다. 이는 2011년 이후 14년 만에 최고치를 경신한 것이다.

국제 은 값이 2011년 이후 처음으로 온스당 40달러를 넘어섰다. (출처=클립아트코리아)

은 가격은 올해 들어 40% 이상 급등하며 금, 백금, 팔라듐과 함께 랠리를 이어가고 있다. 금의 경우 이번 주 초 최대 0.7% 상승하며 지난 4월 이후 최고치를 기록했다.

지정학적 긴장과 불확실한 금융 상황 속에서 안전 자산에 대한 투자자들의 강한 수요 덕분에 귀금속 가격이 일제히 상승하고 있다. 또, 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 통화정책 완화 압력을 받고 있는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 인하할 것이란 가능성이 커진 때문이라는 분석도 나온다.

은은 태양광 패널 등 청정에너지 산업에서 핵심 소재로 쓰이는데, 그 수요가 점진적으로 확대되는 추세로 산업적 활용도가 높다는 점도 긍정적 요인으로 꼽힌다. 은 산업협회에 따르면 글로벌 은 시장은 올해까지 5년 연속 공급 적자가 예상된다.

투자자들은 은을 기반으로 하는 상장지수펀드(ETF)에 몰리고 있다. 지난 8월에는 7개월 연속으로 은보유량이 증가하며 2020년 이후 최장 기간을 기록했다. 이로 인해 영국 런던 현물 거래소에서는 자유롭게 유통할 수 있는 은 재고가 빠르게 줄어들고 있다고 블룸버그는 전했다.