미국발 금 관세 소식에 불확실성 확대…금 값 상방 압력

미국 정부가 가까운 시일 내 금에 대한 '가짜 뉴스'를 바로잡을 예정이어서 금 값에 어떤 영향을 미칠 지 관심이 쏠린다.

파이낸셜타임스는 백악관 관계자가 금괴 및 기타 특수 제품의 관세 부과에 대한 잘못된 정보를 명확히 하는 행정명령을 발표할 계획이라고 말했다고 밝혔다.





지난 7일(현지시간) 파이낸셜타임즈는 미국 세관국경보호국(CBP)은 1kg 및 100온스 금괴에 관세가 부과된 세관 코드를 발행해야 한다는 결정을 내렸다고 보도했다. 이 같은 보도가 나가자 뉴욕 금값은 온스당 3491.3달러로 7월 31일 3293.2달러보다 6% 급등했다.

골드바 (사진=이미지투데이)

세계 금 값이 치솟자 우리나라에서도 금 값이 올랐다. 신한은행 고시에 따르면 1g당 15만원대 머물렀던 금 가격은 지난 8일 15만1천원까지 상승하기도 했다.

지난 4월 도널드 트럼프 미국 대통령은 관세 부과서 금을 제외하겠다고 밝힌 바 있기 때문에, 런던금시장협회(London Bullion Market Association)는 미국 측에 명확한 설명을 요청했다고 말했다.

만약 미국이 금에 관세를 부과한다면, 스위스가 가장 큰 타격을 받을 것으로 관측된다. 스위스 귀금속 제조 및 판매 협회(Swiss Manufacturers and Traders in Precious Metals Association)는 "관세 결정이 전 세계 실물 금의 흐름에 부정적인 영향을 미칠 것"이라고 관측했다.

이와 관련해 신한은행 관계자는 "트럼프 대통령이 금 관세 부과에 대한 명확한 입장을 내진 않은 상황이라 불확실성에 따른 상승은 이어질 수 있다"며 "이날 밤 상황을 지켜봐야 한다"고 설명했다.

이 관계자는 "8월 들어 미국과 중국의 협상의 불확실성 등과 스태그플레이션 우려가 겹치면서 금리 인하 지연 가능성도 높아지고 있다"며 "인플레이션이 목표를 웃도는 상황에서 관세 확대가 물가를 자극할 경우 인플레이션 헷지 수요로 금 가격은 상승할 가능성이 있다"고 진단했다.