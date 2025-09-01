120년 이상 꺼지지 않는 전구…어떻게 가능했나?

“1901년부터 지금까지 120년 넘게 불을 밝히고 있는 전구가 있다는 사실을 알고 계신가요?”

IT매체 BGR은 31일(현지시간) 미국 캘리포니아 주 리버모어의 한 소방서에 설치된 오래된 전구에 담긴 비밀에 대해 보도했다.

1901년에 설치돼 지금까지 불을 밝히고 있는 전구가 있다. (출처=위키피디아)

이 전구의 이름은 ‘센테니얼 전구(Centennial Light)’로 1901년 설치된 이래로 지금까지 켜져 있다. 당초 60W(와트)였던 이 전구는 소방서가 이전할 때 한 번 잠깐 꺼졌고, 유지 보수를 위해 몇 번 꺼지기도 했으나 기네스북에도 세계 최장수 전구로 공식 등재된 역사상 가장 오랫동안 켜져 있는 전구다.

이 전구가 언제 처음 제작돼 켜졌는지는 아직 확실하지 않으나, 1901년 리버모어 소방서에 설치되었다는 것은 확실하다. 미국 오하이오주 셸비 일렉트릭 컴퍼니가 제조한 이 전구는 상업용으로 생산된 최초의 전구 중 하나로 알려졌다.

이 전구는 프랑스 엔지니어 아돌프 샤이에가 설계해 1890년대 후반에 제작됐다. 전구 유리는 수작업으로 만들어 오늘날 시중에서 볼 수 있는 어떤 전구보다 두꺼운 편이다. 원래는 30~60W의 전력으로 작동하도록 설계됐지만, 시간이 지나면서 4W로 밝기를 조정했다. 지금도 여전히 진한 주황색으로 빛을 내며 소방서와 지역 주민들을 위해 어둠 속에서 손전등 역할을 하고 있다.

현재 라이브 웹캠을 통해 전구가 잘 작동하는 지 실시간으로 보여준다.

이 전구가 어떻게 그렇게 오래 켜질 수 있었을까? 지금 출시되는 전구의 필라멘트는 텅스텐으로 만들지만 이 전구의 필라민트는 텅스텐 필라멘트보다 더 강하고 오래가는 두꺼운 탄소 필라멘트를 사용해 수작업으로 제작됐다. 또, 센테니얼 전구 내부의 높은 질소도 무한한 전구 수명에 기여하는 것으로 알려졌다.

또, 항상 낮고 안정적인 전력 상태를 유지해 온도 변화가 없다는 점, 항상 켜져 있었기 때문에 반복적으로 켜고 끄는 스트레스를 피할 수 있어 오래 빛을 낼 수 있다고 BGR은 전했다.