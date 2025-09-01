합참의장에 공군 출신 진영승...4성 장군 7명 전원교체

군 서열 1위 합동참모의장에 공군 출신인 진영승 전략사령관이 내정됐다. 대장급 장성 전원에 대한 인사가 이뤄졌다.

정부는 1일 합참의장을 비롯해 각 군 참모총장을 비롯해 4성 장군 7명을 전원 교체하는 군 지휘관 인사를 단행했다.

진영승 합동참모의장 내정자. 사진_국방부

합참의장에는 공사 39기인 진영승 전략사령관, 육군참모총장에는 육사 47기 김규하 미사일전략사령관, 해군참모총장에는 해사 46기 강동길 합참 군사지원본부장, 공군참모총장에는 공사 40기 손석락 공군교육사령관이 각각 발탁됐다.

관련기사

연합사부사령관에는 육사 48기 김성민 5군단장, 지상작전사령관에는 육사 48기 주성운 1군단장, 2작전사령관에는 3사 27기 김호복 지작사 부사령관이 각각 임명됐다.

이들은 2일 국무회의 의결을 거쳐 국군통수권자인 대통령이 임명할 예정이다. 합참의장은 국회 인사청문회를 거쳐야 한다.