한일 정상 "한미일 협력 강화...사회문제 해결 협의체 구성"

이재명 대통령은 23일 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 마친 뒤 공동 언론 발표를 갖고 한일 관계 발전을 통해 한미일 협력을 강화하자고 뜻을 모았다. 저출산과 고령화, 지방활성화와 같은 사회과제 해결을 위한 협의체도 구성키로 했다.

이 대통령은 “급변하는 국제 정세 속에서 흔들림 없는 한일, 한미일 협력이 무엇보다 중요하단 점에 인식을 같이 했다”며 “한일 관계 발전이 한미일 협력 강화로 이어지는 선순환을 만들어가기로 했다”고 밝혔다.

이어, “오늘을 계기로 양국 정상 간 셔틀 외교도 재개됐다”며 “민주 대한민국의 복귀 이후 한일 관계가 조속히 정상궤도에 올랐음을 보여주는 것으로 정상 간 셔틀 외교가 한일 외교의 새로운 모델로 정착될 수 있길 바란다”고 덧붙였다.

사진_로이터, 뉴스1

이시바 총리는 “양국을 둘러싼 전략적 환경이 어려워지는 가운데 양국 관계 그리고 한미일 삼국 간 공조의 중요성이 더해지고 있다”며 “북핵 미사일을 포함해 대북 대응에 대해서도 논의하고 완전한 비핵화를 위해 한미일 삼국 간 긴밀히 공조 대응하는 것을 확인했다”고 말했다.

그러면서 “한일 국교 정상화 60주년 슬로건에 있는 말처럼 양국 정부 그리고 국민이 손과 손을 맞잡고 더 나은 미래를 향해 함께 걸어갈 수 있길 바란다”며 “올해 환갑을 맞은 양국 관계가 이번 회담을 계기로 새로운 힘을 얻어 더욱 발전할 것을 기대한다”고 강조했다.

공동 발표문에는 구체적으로 ▲한일 차관 전략대화 조속한 개최 ▲지방활성화 저출산 고령화 및 농업 재난 회복력 확보 등 공통 사회과제 해결을 위한 당국 간 협의체 구성 ▲워킹홀리데이 비자 제도 확충 ▲수소 암모니아 AI 등 협력 확대 ▲한반도 완전한 비핵화를 위한 한미일 삼국 긴밀 공조 ▲경주 APEC, 한일중 정상회의 성공적 개최 협력 등에 합의 내용을 담았다.

이 대통령은 “오늘 정상회담을 통해 저와 이시바 총리 간의 유대와 신뢰가 강하게 형성된 것처럼 이번 일본 방문이 양국 국민 간 진정한 신뢰를 쌓아가는 새로운 여정이 되기를 기대한다”고 밝혔다.